Bloque opositor venezolano expresa disposición a "contribuir a esfuerzos" para transición

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (i), habla con la exdiputada Dinorah Figuera durante una reunión este 18 de junio de 2026, en Caracas (Venezuela). ( FUENTE EXTERNA )

El principal bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), expresó este martes su disposición a "contribuir a los esfuerzos" para lograr una transición "pacífica y ordenada" en el país conforme al plan establecido por Estados Unidos para la nación suramericana.

"Ratificamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos que permitan hacer posible una transición democrática, pacífica y ordenada, en el marco de la ruta de tres pasos planteada por el secretario de Estado (de EE.UU.), Marco Rubio", dijo la PUD en la red social X, en referencia a las fases de estabilización, recuperación y transición.

La coalición emitió este pronunciamiento cinco días después de que EE.UU. enviara a la opositora Dinorah Figuera a Caracas, tras ocho años de exilio, para comenzar un proceso de negociación con el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo y encabezado por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, con el fin de acelerar la transición.

La PUD dijo también que se reunió este martes para hacer un "profundo análisis de la situación nacional y de las oportunidades para avanzar hacia una solución democrática".

Además, se evaluó la situación de los presos políticos, señaló la alianza, que agregó que Venezuela "demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro".

El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, señaló el lunes, tras una reunión con Figuera, que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, seguirá apoyando esfuerzos para lograr la reconciliación política en el país suramericano.

Figuera es la cabeza de lo que considera como el "último" poder "legítimamente" electo en Venezuela, en alusión al Parlamento de 2015, que estuvo en control de la oposición hasta 2020, cuando se celebraron nuevas elecciones que no reconoció el antichavismo.

La opositora defiende la continuidad de ese Legislativo, que no tiene ningún poder real dentro del país suramericano.

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera señaló que uno de los objetivos es conformar un Consejo Nacional Electoral (CNE) "vigoroso, creíble y transparente", al estar el actual encabezado por funcionarios afines al chavismo.

Además, Figuera reconoció que la nueva tarea "no es" fácil, pero agradeció el "acompañamiento" de Estados Unidos.

El pasado mes, el sector mayoritario de la oposición, agrupada en la PUD, había propuesto una negociación "seria, firme y responsable" liderado por María Corina Machado con el Gobierno interino y el acompañamiento de EE.UU. para "restaurar la democracia" a través de una "elección presidencial libre, transparente y soberana".

El chavismo respondió posteriormente que no estaba planteada una negociación con la oposición mayoritaria y "menos" con Machado.