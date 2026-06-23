Congreso chileno aprueba someter a juicio político a exministro de Hacienda de Boric

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile aprobó este martes someter a un juicio político a Nicolás Grau, exministro de Hacienda en el último periodo del expresidente Gabriel Boric, por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales.

Con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, el pleno de la Cámara Baja aprobó la acusación constitucional impulsada por diputados de la extrema derecha y que ahora le tocará estudiar al Senado, que actuará como juez.

"El resultado era esperado, pero más ajustado de lo previsto", dijo a la salida de la votación Grau, que encabezó la cartera de Economía durante toda la Administración anterior (2022-2026) y el Ministerio de Hacienda desde agosto de 2025 hasta el pasado marzo.

"Iremos al Senado con la misma tranquilidad que hemos tenido acá. Demostraremos con mucha convicción que tenemos la razón, que no he cometido ilícitos y que la acusación no tiene mérito", agregó el exministro, que podría ser condenado en el Senado a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La solicitud de juicio político fue apoyada por la mayoría de los diputados de los partidos con los que gobierna José Antonio Kast (el ultraderechista Partido Republicano y la coalición Chile Vamos, de la derecha tradicional), así como por el populista Partido de la Gente, que actúa de bisagra en la Cámara, donde el oficialismo no tiene mayoría.

No estaba claro que la votación saliera adelante, ya que un grupo de diputados de Chile Vamos anunció esta semana su voto en contra, lo que generó fricciones dentro del Ejecutivo.

Acusaciones contra Grau

El corazón de la acusación señala que Grau presuntamente infringió el principio de probidad establecido en la Constitución y las normas que regulan la administración financiera del Estado, así como el principio de universalidad presupuestaria.

La acusación contra Grau, cuyo futuro decidirá el Senado en los próximos días, se originó luego de que el actual jefe de la cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, denunció un supuesto desfase de más de 10.000 millones de dólares en la estimación de la deuda pública para el periodo 2026-2030.

Contexto político actual

Sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -organismo público e independiente que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas- concluyó que no existen "inconsistencias" en las proyecciones emitidas durante el Gobierno anterior.

Contexto político actual

El proceso contra el militante del Frente Amplio -el partido del expresidente Boric- tiene lugar en plena tramitación de la megarreforma impulsada por Kast, un polémico paquete de medidas que no tiene asegurada su aprobación en el Senado, al no existir una mayoría clara, y que contempla rebajas de impuestos a grandes empresas e invariabilidad tributaria a 25 años, entre otras medidas.