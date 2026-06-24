Presidente electo de Colombia dice que relación con Israel será "como nunca antes"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que la relación del país con Israel será "como nunca antes", tras conversar en una llamada con el ministro de Exteriores israelí. ( EFE/ ARCHIVO )

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, dijo este miércoles que la relación del país con Israel será "como nunca antes", tras conversar en una llamada con el ministro de Exteriores israelí.

Tras cuatro años de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, Colombia e Israel mantienen una tensa relación.

El saliente presidente fue muy crítico de los ataques israelíes en la Franja de Gaza y rompió relaciones diplomáticas.

También cesó las exportaciones de carbón a ese país y suspendió la compra de armamento israelí, otrora uno de sus principales socios militares.

De la Espriella promete revertir esas políticas y establecer una fuerte alianza con Israel y con Estados Unidos al recibir el apoyo de Donald Trump.

"Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes", dijo el abogado multimillonario en X, tras una conversación telefónica con el canciller israelí, Gideon Sa'ar.

Ola de violencia

El ultraderechista asumirá el cargo el 7 de agosto hasta el 2030, en medio de una ola violenta en el país sin precentes en la última década. El ultraderechista promete doblegar a los grupos armados con mano de hierro.

Para ello buscará el apoyo de Estados Unidos e Israel para realizar bombardeos y fumigar narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Militares en retiro consultados por la AFP y expertos aseguran que las capacidades de las fuerzas militares colombianas se han debilitado y necesitan tecnología y armamento para hacer frente a las fortalecidas mafias del narco.

Gobernará un país dividido, donde la izquierda logró casi la mitad de los votos en el balotaje y amenaza con salir a las calles a protestar.