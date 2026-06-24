Costa Rica expresa su preocupación por las libertades en Nicaragua, Cuba y Venezuela

Fotografía general durante el tercer día de la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) este miércoles, en Ciudad de Panamá (Panamá). ( EFE )

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó este miércoles en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la preocupación de su país por la situación democrática y el irrespeto a las libertades fundamentales en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

"Costa Rica reitera su profunda preocupación por la situación en Nicaragua, las restricciones a las libertades fundamentales, el cierre de espacios cívicos, las denuncias de detenciones arbitrarias, la persecución contra las voces disidentes, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades religiosas, incluida la iglesia católica", expresó Tovar.

Situaciones antidemocráticas

El ministro costarricense aseguró que, con este panorama, Nicaragua se continúa alejando de los principios democráticos compartidos en el hemisferio, por lo que hizo un "firme llamado al respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho".

Tovar señaló por segundo día consecutivo en la Asamblea del organismo hemisférico la situación de Nicaragua, que es gobernada por Daniel Ortega desde 2007 y cuyo Gobierno ha sido señalado por países y organismos internacionales de violar los derechos humanos de su población y de procesos electorales fraudulentos.

El canciller costarricense también manifestó la preocupación de Costa Rica por el estado actual de Cuba, de Venezuela y de Haití.

"Costa Rica observa también con preocupación la evolución de la situación en Cuba, tanto por las restricciones a las libertades fundamentales como por las recientes dificultades económicas y sociales que enfrenta la población", dijo Tovar, antes de recordar que en marzo pasado su país rompió las relaciones diplomáticas con la isla.

Sobre Venezuela, el alto funcionario exigió "la inmediata liberación de todos los presos políticos y el retorno al cauce democrático".

El jefe de la diplomacia costarricense expresó su preocupación por Haití y dejó manifiesto el apoyo de Costa Rica a los esfuerzos que se llevan a cabo en ese país para "recuperar la seguridad y la gobernabilidad".

En su intervención, Tovar advirtió que el continente americano enfrenta desafíos en materia de seguridad como lo son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos cibernéticos y el lavado de activos, que "requieren respuestas coordinadas y solidarias".

Igualmente, el jefe de la cartera de Exteriores señaló que uno de los problemas que enfrenta Costa Rica en la actualidad es la minería de oro ilegal en una zona cercana a la frontera con Nicaragua, donde opera "gente vinculada al crimen organizado transnacional" y que genera "enormes problemas ambientales, sanitarios y sociales".

Tovar también enfatizó en la necesidad de una OEA "más eficaz y enfocada en sus mandatos esenciales", al tiempo que destacó la importancia de fortalecer el multilateralismo y resaltó la "extraordinaria" figura de la costarricense Rebeca Grynspan como candidata a la secretaría general de las Naciones Unidas.