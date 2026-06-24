Izquierdista Iván Cepeda acepta derrota y reconoce triunfo de De la Espriella en Colombia

Iván Cepeda durante su votación en Bogotá. Su aceptación de la derrota abona estabilidad política a los colombianos, abrumados por la violencia. ( EFE )

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12.9 millones de votos (49.78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

"Como candidato del Pacto Histórico he decidido aceptar el resultado del proceso electoral que señala que Abelardo de la Espriella es el presidente de la República de Colombia", afirmó.

El diario El Tiempo de Colombia y agencias internacionales publican la mañana de este miércoles las declaraciones de Cepeda en una rueda de prensa.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, había manifestado el domingo el inicio de una "nueva era" en el país tras derrotar en el balotaje más ajustado de la historia al candidato de la izquierda, que gobernaba por primera vez.

El jurista, de 47 años y sin experiencia política, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.

Respaldado por Donald Trump, su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali donde manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e instalaron barricadas.

La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó el martes "irregularidades" en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la ultraderecha el domingo con un estrecho margen.

Cepeda llamó antes a la calma

Cepeda dijo el lunes que reconocerá la victoria de Abelardo de la Espriella solo después del escrutinio final, "prácticamente completado", según la MOE.

De la Espriella, que se hace llamar "El Tigre", venció con el 49.6% de los sufragios, con poco más de 250,000 votos, según el preconteo de la institución que organiza las elecciones.

"No hemos observado ninguna irregularidad" en el conteo de papeletas, respondió a una pregunta de la AFP Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la UE en Colombia.

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