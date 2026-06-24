Sheinbaum prevé reunión "cordial" con Felipe VI y nueva etapa en relación con España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, espera que su encuentro con el rey Felipe VI de inicio a una reconciliación con sus países. ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que mantendrá una reunión "cordial" con el rey Felipe VI durante su visita al país y consideró que existe una nueva disposición para fortalecer el diálogo bilateral, tras varios años de tensiones diplomáticas derivadas de la petición mexicana de que España reconociera los abusos cometidos durante la Conquista.

"Mañana va a ser una reunión cordial. Vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

El encuentro con Felipe VI, previsto para este jueves en Palacio Nacional, marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, luego de que Sheinbaum no invitase al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, en medio del desacuerdo por la falta de respuesta a la carta enviada a Madrid en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitando un reconocimiento histórico por los agravios contra los pueblos originarios.

En una rueda de prensa el pasado 18 de junio la presidenta afirmó que aprovechará la visita del rey para abordar la importancia de los pueblos originarios y la necesidad de reconocer la grandeza cultural mexicana anterior a la colonia.

Asistirá al partido de España-Uruguay en Guadalajara

Confirmó que el monarca español llegará a México la tarde del jueves 25 de junio, en una escala breve antes de trasladarse a Guadalajara (Jalisco, oeste), donde al día siguiente asistirá al tercer partido de la selección española en el Mundial, contra Uruguay.

"Todavía no sabemos los temas (de la reunión)", indicó Sheinbaum, aunque adelantó que su postura será hablar "siempre" de los pueblos originarios, de su relevancia histórica y del valor que representan para México desde antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad .

Años de tensión diplomática

La reunión ocurrirá tras años de tensión diplomática por la carta de 2019 en la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió a la Corona española disculpas por los abusos cometidos durante la conquista.

Sheinbaum recordó que aquella carta, que describió como privada, fue difundida públicamente y después derivó, según dijo, en "una campaña en España" contra López Obrador.

La mandataria consideró, no obstante, que Felipe VI dio "un paso muy importante" en marzo al asistir a una exposición sobre mujeres indígenas en Madrid en la que reconoció que "hubo muchos abusos" durante la conquista.

"Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance", expresó Sheinbaum, quien vinculó ese gesto con un reconocimiento de los pueblos originarios.