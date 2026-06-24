Un terremoto de magnitud 7.1 sacude el centro de Venezuela

Un terremoto de magnitud 7.1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió este jueves en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13.2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7.3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

RELACIONADAS

Percibido en RD

El fuerte sismo de magnitud 7.1 registrado este miércoles en la costa norte de Venezuela fue percibido por residentes en algunas zonas de la República Dominicana , incluida Santo Domingo, debido a la intensidad del evento.

Personal del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) explicó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro en territorio venezolano, específicamente en las proximidades del estado Carabobo, cerca de Puerto Cabello.

"Sí, hay reportes que lo sintieron, lo sintieron, pero fue en Venezuela el sismo. Fue en Venezuela", dijo el técnico con el que habló Diario Libre.

Las autoridades mantienen la vigilancia de la actividad sísmica en la región y exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.