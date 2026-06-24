Delcy Rodríguez dice que principal aeropuerto está cerrado por graves daños tras terremoto

Imagen del aeropuerto de Maiquetía en Caracas ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado por sufrir graves daños tras dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país.

Asimismo, declaró el país estado de emergencia.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

Daños y afectaciones

Rodríguez también anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como todas aquellas actividades que no "son cónsonas con servicios esenciales".

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

Impacto en infraestructura

También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril.

Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.