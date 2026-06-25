Cuba critica al ministro de Exteriores alemán por desconocer el bloqueo de EE.UU. a la isla

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó este jueves al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y lo llamó a informarse sobre el bloqueo de EE.UU. contra Cuba, tras las afirmaciones del representante del país europeo de que no veía que exista ese bloqueo.

"Cómo no reconocer la imposición de un cerco energético en grave violación del Derecho Internacional, que constituye un castigo colectivo, provoca daños humanitarios e impide el libre comercio y la libertad de navegación", aseveró Rodríguez en redes sociales.

Wadephul durante un diálogo este domingo con ciudadanos en ocasión de las jornadas de puertas abiertas del Gobierno, dijo que en Cuba impera un "régimen de injusticia" y en respuesta a una pregunta de un ciudadano, señaló que el "prerrequisito decisivo" para que la población de la isla viviera mejor, sería que el país fuera "gobernado mejor".

"Un bloqueo de ese tipo que usted describe yo no lo veo", aseveró el ministro de Exteriores alemán a su interlocutor.

Rodríguez invitó a Wadephul a "informarse sobre las sanciones aplicadas a entidades y ciudadanos alemanes al amparo de la Ley Helms-Burton", una norma aprobada en 1996 por el expresidente de EE.UU., Bill Clinton, que permite a los ciudadanos estadounidenses demandar a empresas de terceros países que "trafiquen" con propiedades confiscadas tras el triunfo de la revolución cubana en 1959.

Las críticas a la OEA

El canciller cubano también había hecho un llamado la víspera en sus redes sociales a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se preocupara "por el impacto negativo" del bloqueo estadounidense contra la isla, tras las declaraciones de la Secretaría General de ese organismo expresando "su preocupación por la situación democrática en Cuba".

"La Secretaría General de la OEA alega preocuparse por la situación que enfrenta Cuba. Sin embargo, escandaliza ver que no haga la más mínima alusión a la escalada de la agresión de EE.UU. contra nuestro país", afirmó Rodríguez.

Indicó que la OEA "debería preocuparse por el impacto negativo de esta política despiadada e injustificada, que ha deteriorado sensiblemente las condiciones de vida de la población" cubana, expresó el canciller de la isla.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones en La Habana que superan las 20 horas diarias consecutivas; mientras que, en el resto del país, alcanzan hasta los dos días seguidos sin energía desde hace dos años.

Washington presiona La Habana desde enero, primero con el bloqueo petrolero y luego con la Orden Ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump de este 1 de mayo, que sanciona a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano, para que introduzca reformas económicas y políticas.