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doble terremoto en Venezuela
doble terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez visita La Guaira, epicentro de la devastación de los dos terremotos

Hasta ahora, hay cientos de muertos y miles de heridos

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    Delcy Rodríguez visita La Guaira, epicentro de la devastación de los dos terremotos
    Imágenes de Delcy Rodríguez en La Guaira. (FUENTE EXTERNA)

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5.

    Desde la parroquia Macuto, la mandataria encargada se dirigió al país en compañía del ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, según imágenes del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    "Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas llegarán del resto de los países", indicó Delcy Rodríguez.

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    El miércoles, señaló que La Guaira es el estado más afectado por los terremotos y advirtió entonces que había "decenas" de edificios colapsados.

    • En La Guaira, está el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas y permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.

    Las cifras

    El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.

    Hay al menos 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

    Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.

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