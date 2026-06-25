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terremotos en Venezuela
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Desde la cárcel, Nicolás Maduro exhorta a la unidad tras los terremotos que afectaron a Venezuela

El expresidente de la nación sudamericana envío un mensaje desde prisión al pueblo venezolano

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    Desde la cárcel, Nicolás Maduro exhorta a la unidad tras los terremotos que afectaron a Venezuela
    Vista de uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ RONALD PENA R.)

    Desde la cárcel, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mandado un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

    En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

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    "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

    Llamado a la unidad

    Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

    "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

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    Infografía
    Mensaje de Nicolás Maduro a Venezuela publicado en sus redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

    "Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje.

    • El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7.2 y 7.5, es de 164 muertos y más de 900 heridos. 
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