Al menos cinco dominicanos afectados por terremotos en Venezuela

Residentes caminan entre los escombros de varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. ( EFE )

El Gobierno de República Dominicana informó la tarde de este jueves que cinco ciudadanos dominicanos se han visto afectados por los terremotos en Venezuela, de los cuales tres "están con vida" y "han logrado establecer comunicación", mientras que "se continúa dando seguimiento a los demás casos reportados".

Así lo indicó el Ministerio de Exteriores dominicano en un comunicado, en el que aseguró que "mantiene comunicación constante con las autoridades venezolanas y con las instancias correspondientes, dando seguimiento permanente a la situación y realizando las gestiones necesarias para localizar a los ciudadanos dominicanos que aún no han podido ser contactados, así como para brindar asistencia y acompañamiento a sus familiares".

La Cancillería recomendó a los ciudadanos dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela "hasta tanto las condiciones lo permitan y las autoridades competentes indiquen que es seguro hacerlo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/a1a3f9d8c03f63a565c62a6fd7831ae81ea53c6bw-4afe3dfc.jpg Fotografía que muestra edificios colapsados por los terremotos, este jueves durante las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). (EFE/ BORIS VERGARA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/451fa61a2d6238c8a90d4d901269f541ec15fe69w-279cdfa2.jpg Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. (EFE/ RONALD PENA R.) ‹ >

Contactos de emergencia

Por otro lado, recordó que desde el 30 de julio de 2024, España "representa los intereses de República Dominicana en Venezuela", por lo que, "en caso de emergencia", instó a que los ciudadanos dominicanos se comuniquen con el Consulado General español en Caracas.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento. De acuerdo con el más reciente balance preliminar, al menos 188 personas han fallecido y 1,520 han resultado heridas como consecuencia de los fuertes movimientos sísmicos registrados en el país.

Las autoridades también informaron que 157 personas permanecen desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas por el desastre.

La Cancillería dominicana reiteró su "más profunda solidaridad" con el pueblo venezolano y con las familias afectadas por esta tragedia, y lamentó "profundamente" la pérdida de vidas humanas, las personas desaparecidas y los daños ocasionados.

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