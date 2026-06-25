El mundo se vuelca con la catástrofe en Venezuela: condolencias y envío de ayuda

Integrantes de la Protección Civil de Venezuela participan en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, durante un operativo de rescate en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela). ( EFE/ BORIS VERGARA )

El mundo se volcó este jueves con Venezuela por los dos terremotos que sacudieron el país con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, que provocaron al menos 164 muertos y 971 heridos, además de 30 réplicas.

No solo llegaron condolencias por el desastre, sino también la ayuda efectiva de organismos y la mayor parte de países con recursos para ello de todo el planeta.

Los países latinoamericanos se pusieron a disposición de inmediato para asistir a Venezuela tras la catástrofe: Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Guatemala o Chile anunciaron rápidamente su voluntad de enviar refuerzos y asistir a los venezolanos.

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier Milei extiende su mano en solidaridad al pueblo venezolano frente a una catástrofe natural que demanda una reacción de toda la comunidad internacional", señaló un comunicado oficial de la Oficina del Presidente argentino.

El texto oficial informó de que Argentina permanece "atenta a la evolución de la situación" y está dispuesta a brindar la asistencia humanitaria "que pudiera requerirse" tras los fuertes sismos que afectaron a distintas zonas del país caribeño, incluida Caracas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó la "determinación en apoyar" al Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la recuperación de las áreas afectadas del "país hermano".

"Cuentan con nuestra cercanía, nuestras oraciones y nuestra disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance", aseguró el líder conservador paraguayo, Santiago Peña, al señalar que en los momentos más difíciles la solidaridad entre los pueblos es el camino que los une.

Envío de ayuda desde Europa y donación de León XIV

Desde Europa, España, Italia y la República Checa enviarán ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, anunció este jueves la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro.

"Le ruego acepte mis más sentidas condolencias por las trágicas consecuencias del devastador terremoto en el noroeste de Venezuela", manifestó el presidente ruso, Vladímir Putin, en un telegrama publicado por el Kremlin.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que "Alemania está al lado de Venezuela y ayudará", al tiempo que el Gobierno neerlandés enviará de un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de al menos 60 especialistas entre bomberos, policías, ingenieros, médicos y guías de perros de rescate, además de canes adiestrados en labores de búsqueda y equipos especializados de rescate.

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, envió una primera ayuda económica de 100,000 euros para contribuir, informaron este jueves medios vaticanos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó la solidaridad de la Unión Europea (UE) con Venezuela: "Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros".

Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisi aseguró que la UE "está preparada para intensificar la asistencia" en Venezuela y expresó también sus condolencias hacia las víctimas.

Las agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, así como el Gobierno suizo, expresaron también sus condolencias y ofrecieron su apoyo al pueblo venezolano.

El ministro belga de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, confirmó que, "si se activa el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, Bélgica está dispuesta a prestar asistencia".

La Presidencia portuguesa señaló que el jefe de Estado, António José Seguro, sigue "con preocupación" la evolución de la situación y envió un mensaje de "solidaridad y esperanza" a los venezolanos.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó sus condolencias y solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Venezuela.

Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, conversó con el canciller venezolano, Yván Gil, para ofrecerle la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Un total de 54 militares del Segundo Batallón de Intervención de Emergencias de ese cuerpo están preparados para apoyar en las tareas de rescate junto a perros adiestrados en la búsqueda de personas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió todo su apoyo a los venezolanos y los reyes Felipe VI y Letizia transmitieron su "solidaridad, cariño y fuerza".

África y Asia también se solidarizan

La solidaridad también llegó de África y Asia. Y, así, el Ministerio de Exteriores argelino manifestó su "plena disposición" a contribuir a los "esfuerzos de socorro y asistencia" para "hacer frente a la catástrofe".

Igualmente, la cartera de Asuntos Exteriores libia mostró su "más sincero pésame" y deseó "una pronta recuperación a los heridos".

El Gobierno chino aseguró que confía en que "el pueblo venezolano podrá superar esta calamidad y reconstruir sus hogares lo antes posible", en palabras del portavoz de la cancillería china Guo Jiakun.

El Ministerio de Exteriores emiratí trasladó sus "más sinceras condolencias y su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con Venezuela y su pueblo ante esta tragedia", en un comunicado difundido a través de la red social X.

También expresó su "sentida solidaridad a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo de Venezuela" Arabia Saudí y manifestó sus "sinceros deseos de una pronta recuperación para los heridos y el regreso sano y salvo de los desaparecidos a sus familias".

El Ministerio de Exteriores israelí comenzó los preparativos para prestar ayuda humanitaria; y tanto el presidente indio, Narenra Modi, como el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, transmitieron sus condolencias.