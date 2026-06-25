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terremotos en Venezuela
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Tras los terremotos en Venezuela, la ONU moviliza y coordina labores de rescate

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas informó que se mantienen en contacto con sus equipos en Caracas para garantizar una respuesta eficaz

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    Tras los terremotos en Venezuela, la ONU moviliza y coordina labores de rescate
    Personas en la calle en Caracas, Venezuela, tras los fuertes terremotos que se registraron durante la tarde-noche del miércoles 24 de junio. (EFE/ RAYNER PEÑA R)

     La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional".

    Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar a su personal sobre el terreno, indicó este jueves en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

    Coordinación con autoridades

    El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades".

    "Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades afectadas", señaló Fletcher, quien también pidió mantener el apoyo internacional a las organizaciones humanitarias que están respondiendo sobre el terreno.

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    El coordinador humanitario indicó que está en contacto permanente con su equipo en Caracas, encabezado por Gianluca Rampolla, para garantizar una respuesta eficaz.

    • Fletcher recordó que ya antes de los seísmos casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban asistencia humanitaria, por lo que la catástrofe "amenaza con agravar las vulnerabilidades ya existentes". 
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