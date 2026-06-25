Delcy Rodríguez reporta 32 fallecidos y más de 700 heridos en Venezuela tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de los terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 que sacudieron el miércoles la región centro-norte del país.

"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Los sismos provocaron severos daños en infraestructuras públicas y privadas, derrumbes de edificaciones y escenas de pánico en varias ciudades del país.

En el municipio Chacao, en el área metropolitana de Caracas, el alcalde Gustavo Duque confirmó el colapso de dos estructuras que dejaron heridos y víctimas mortales, aunque no precisó el número exacto de fallecidos asociados a esos incidentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/20f280bf2fe7737cc0918b3d4389f04a8aaff7bew-5c0ce011.jpg El equipo médico atiende a los heridos en Caracas, Venezuela. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/b3edb44fc47adbeab72b91694052d9b2c4e3efe4w-5b959ca0.jpg Decenas de personas buscan entre los escombros tras los terremotos. (EFE) ‹ >

También se reportaron derrumbes en sectores del estado La Guaira, mientras que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía suspendió sus operaciones tras registrar daños considerables en sus instalaciones. Hospitales y centros de salud activaron planes de contingencia para atender el elevado número de lesionados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que más de medio millón de personas estuvieron expuestas a niveles severos de sacudimiento y unas 117,000 a niveles considerados violentos. Con base en modelos preliminares de impacto, el organismo activó una alerta naranja y advirtió sobre la posibilidad de pérdidas humanas y económicas significativas.

Tras los fuertes sismos registrados esta tarde en el país, hemos decretado Estado de Emergencia en todo el territorio nacional.



Hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse atentos, en resguardo y con la mayor calma posible. pic.twitter.com/WFlj6rVs0U — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Ante la emergencia, Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional, suspendió las clases y las actividades no esenciales, y ordenó la movilización de todos los organismos de respuesta.

Diversos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, México, Panamá, Turquía y República Dominicana, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresaron su solidaridad y ofrecieron asistencia al país sudamericano.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, mientras las autoridades mantienen las evaluaciones de daños y no descartan que el número de víctimas aumente en las próximas horas.

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