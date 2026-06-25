Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México para sellar la normalización de la relación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (d), posa con el rey Felipe VI de España este jueves, en un acto para la normalización las relaciones entre ambos países, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este jueves al rey Felipe VI de España en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representa un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación.

El encuentro deja patente el reciente acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América.

En un mensaje en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México informó que el canciller, Roberto Velasco, fue el encargado de dar "la bienvenida al país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI, en el marco de su visita oficial a México".

"México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos", añadió la Cancillería mexicana.

El histórico encuentro de este jueves entre Sheinbaum y el rey Felipe VI marca un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales emprendida hace años, después de que en 2022 se desatara una crisis diplomática ante la petición de perdón por la conquista de América.

Aunque el monarca viaja al país norteamericano para asistir al partido del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay en la ciudad de Guadalajara, hizo una breve parada en Ciudad de México para citarse con la mandataria.

Participantes destacados

En un comunicado, el Gobierno mexicano indicó que la ceremonia oficial de bienvenida, que se realizó en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y España; posteriormente, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro

Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

Por España, además de Felipe VI asistieron el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado; la consejera diplomática de la Casa del Rey, Carmen Castiella Ruiz de Velasco; y el jefe de Oficina del ministro, Sergio Cuesta Francisco.

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