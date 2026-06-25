Venezuela llora: 164 muertos por doble terremoto

Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados en Caracas, tras los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela y obligaron a declarar el estado de emergencia. ( EFE )

La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela aumentó a 164 fallecidos y 971 heridos, informó este jueves la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien confirmó además que el país permanece bajo estado de emergencia mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

La funcionaria explicó que el balance oficial se incrementó considerablemente con respecto al reporte inicial de 32 muertos y unos 700 heridos, a medida que los equipos de emergencia lograron acceder a nuevas zonas afectadas por el colapso de edificaciones y el avance de las labores entre los escombros.

El Gobierno advirtió que la cifra de víctimas podría seguir aumentando durante las próximas horas.

La Guaira, entre las zonas más afectadas

Los dos fuertes sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia la tarde del miércoles y son considerados por especialistas como uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo.

El epicentro se localizó en la región central del país, cerca de la costa caribeña, aunque los movimientos fueron sentidos en gran parte del territorio nacional.

Las mayores afectaciones se concentran en los estados de La Guaira, Miranda, Carabobo y el área metropolitana de Caracas, donde decenas de edificios residenciales, hoteles y establecimientos comerciales colapsaron parcial o totalmente.

Las autoridades declararon a La Guaira como zona de desastre debido a la magnitud de los daños estructurales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/25/52c6d843c63222a894e34c81e901cc7594d00ae3w-26941544.jpg Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros en Caracas, Venezuela, tras los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país con apenas 39 segundos de diferencia, dejando al menos 164 muertos y 971 heridos. (EFE)

En esa entidad continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas con apoyo de equipos especializados y maquinaria pesada.

En Caracas también se reportaron severos daños en edificios, cortes del suministro eléctrico, interrupciones en las telecomunicaciones y afectaciones en vías de comunicación. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, permanece cerrado debido a los daños sufridos por sus instalaciones.

Estado de emergencia y ayuda internacional

El Gobierno venezolano decretó el estado de emergencia nacional para agilizar la movilización de recursos destinados a las operaciones de rescate, atención médica y asistencia humanitaria.

Rodríguez anunció la creación de un fondo especial para la reconstrucción de viviendas, hospitales e infraestructura pública dañada, además de solicitar apoyo del sector privado para facilitar maquinaria pesada y equipos que permitan acelerar la remoción de escombros.

Varios países y organismos internacionales han expresado su disposición de colaborar con Venezuela en las labores de asistencia. Entre ellos figuran Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Catar, que ofrecieron apoyo humanitario y recursos para atender la emergencia.

Continúa el riesgo por réplicas

Los organismos de protección civil mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas, por lo que recomendaron a la población evitar edificios con daños visibles y permanecer atenta a las informaciones oficiales.

Expertos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicaron que el doble terremoto constituye uno de los eventos sísmicos más potentes registrados en Venezuela desde comienzos del siglo XX, por lo que no se descarta que continúen produciéndose movimientos secundarios en los próximos días.