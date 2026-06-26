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terremoto Venezuela
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Argentina envía un primer grupo de brigadistas y perros de rescate a Venezuela

El contingente consta de 24 brigadistas, incluyendo militares y civiles, entre ellos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros de rescate

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    Argentina envía un primer grupo de brigadistas y perros de rescate a Venezuela
    Integrantes del Ejército y la Armada de Argentina preparan su viaje a Venezuela para ayudar con las tareas de búsqueda de las personas afectadas por los terremotos que azotaron al país caribeño el pasado miércoles, que dejan hasta ahora 920 muertos y más de 3.000 heridos, este viernes en la Brigada Aérea de El Palomar, Provincia de Buenos Aires. (EFE/ MATÍAS MARTÍN CAMPAYA)

    Un primer grupo de brigadistas y perros de rescate partió este viernes desde Argentina rumbo a Venezuela para asistir con las tareas de búsqueda de las personas afectadas por los terremotos que azotaron al país caribeño el pasado miércoles, que dejan hasta ahora 920 muertos y más de 3.000 heridos.

    El contingente consta de 24 brigadistas, incluyendo militares y civiles, entre ellos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros de rescate y equipamiento especializado para colaborar en las labores de asistencia y apoyo ante la emergencia provocada por los sismos.

    La delegación despegó en un avión militar desde una base aérea a las afueras de Buenos Aires con destino a la base aérea El Libertador, ubicada en la periferia de la ciudad venezolana de Maracay, a unas dos horas de Caracas.

    El vuelo tiene una duración estimada de 10 horas e incluirá escalas en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y en la ciudad brasileña de Manaos.

    RELACIONADAS

    Fuentes militares argentinas anticiparon a EFE que está previsto para los próximos días el envío de un segundo avión, con personal adicional y material de asistencia.

    El portavoz presidencial, Adrián Ravier, había anticipado este jueves que Argentina colaboraría además con médicos emergentólogos y medicamentos, además de dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército argentino, 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

    • Ravier expresó este viernes que "las diferentes áreas involucradas se encuentran coordinadas para brindar dicha asistencia ahora mismo".

    Añadió: "En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población".

    Impacto de los terremotos

    La ayuda enviada por Argentina se suma a la de numerosos países que se han movilizado para asistir al país caribeño en las tareas de rescate de las víctimas que permanecen bajo los escombros.

    • Los sismos de 7,2 y 7,5, registrados con solo 39 segundos de diferencia, golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, donde edificios de apartamentos se derrumbaron por completo o parcialmente.

    Cifras oficiales

    Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.

    Este viernes, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos se eleva ya a 920 mientras que ya son 3.360 los heridos contabilizados. 

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