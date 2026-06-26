Bomberos, perros, drones y forenses: así apoya la comunidad internacional a Venezuela

Equipo enviados desde El Salvador para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Venezuela. ( EFE )

Bomberos, perros especialistas en la localización de personas, drones, médicos forenses y, también, millones de dólares son las principales ayudas que la comunidad internacional ha enviado o se ha comprometido a hacer llegar a Venezuela tras los devastadores terremotos del miércoles.

Desde grandes instituciones, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, a potencias económicas como Estados Unidos, pasando por pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se han puesto a disposición de Venezuela

Naciones Unidas ha calculado que ya son 16 los países han enviado equipos de búsqueda y rescate para emprender la tarea prioritaria: buscar víctimas vivas entre los escombros. Los equipos suman más de un millar de rescatistas.

República Dominicana, Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México están ya sobre el terreno o a punto de llegar para iniciar de forma inmediata sus labores.

La oficina humanitaria de Naciones Unidas ha liberado 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para la respuesta en Venezuela.

El Grupo Banco Mundial ha ofrecido asimismo su apoyo al Gobierno de Venezuela mientras analiza vías de asistencia.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha lanzado este viernes un llamamiento de emergencia de 50 millones de francos suizos (61 millones de dólares).

Además, IFRC liberó dos millones de francos suizos (2.47 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para Respuesta a Desastres pocas horas después del desastre.

Este viernes las primeras 17 toneladas de suministros humanitarios, con kits de cocina e higiene, mosquiteras y otros artículos esenciales, partieron del centro logístico regional de la IFRC en Panamá con destino a Venezuela.

Gobiernos de todo signo

El Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria, 100 millones para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y otros 50 que serán canalizados a organizaciones sobre el terreno.

La Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).

Este viernes empezaron a concretarse algunas ayudas desde el continente asiático, con el despegue de dos aviones de la Fuerza Aérea de la India que cargan más de 35 toneladas de suministros de socorro, medicamentos y equipos médicos.

España movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las "consecuencias se minimicen", ha anunciado este viernes el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid ha aterrizado ya este viernes en Venezuela para participar en el operativo de emergencia.

Han viajado también dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, así como un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) con material de primeros auxilios, como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

Los perros forman parte igualmente del equipo suizo de rescate que ha partido hacia Caracas con 80 especialistas y 18 toneladas de material.

Desde México han viajado 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2.7 toneladas de insumos médicos han viajado desde México.

El Gobierno envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional.

Brasil enviará hoy a Venezuela en un carguero militar un equipo de rescate integrado por 36 bomberos, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.

La experiencia de Chile

Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, ha aportado en un primer envío a 37 especialistas con experiencia en labores de rescate tras sismos ocurridos en el continente y se sumarán otros 10 más en los próximos días.

El Gobierno de Argentina ha puesto a disposición de Venezuela rescatistas, personal militar de apoyo, aviones y médicos de urgencias con equipamiento completo y medicamentos, además de ambulancias, enfermeros y asistentes auxiliares.

También expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR), con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada y del Ejército de Argentina.

El primer contingente enviado por Colombia incluye 63 rescatistas especializados integrados en un equipo USAR (Urban Search and Rescue).

Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate es el aporte de El Salvador, mientras que el Cuerpo de Bomberos de Quito ha enviado a 47 rescatistas y dos perros.

La comunidad venezolana en Ecuador ha organizado varios centros de acopio para recoger agua, ropa, alimentos no perecederos e insumos médicos destinados a los afectados por los terremotos que, hasta el momento, han dejado 235 muertos y 4,300 heridos.