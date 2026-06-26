Elon Musk ofrece internet gratis a zonas afectadas por terremotos en Venezuela

Detalle de un edificio derruido en Catia la Mar, Venezuela, mientras continúa la búsqueda entre los escombros de los edificios, este viernes. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este viernes al multimillonario Elon Musk y a la empresa SpaceX por brindar acceso gratuito a internet a los venezolanos a través de su servicio de satélite Starlink, después de los dos terremotos que sacudieron este miércoles al país petrolero.

"Gracias, @elonmusk y al equipo de @Starlink, por ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela con conexión gratuita. Cada conexión cuenta en momentos como estos", publicó la mandataria en su cuenta de X.

En un comunicado en la misma red social, también propiedad de Musk, Starlink anunció que ofrecerá el servicio gratuito hasta el 25 de julio "a los clientes de las zonas afectadas de Venezuela".

La decisión se produce en un momento en que el Gobierno interino de Rodríguez ha restablecido las relaciones diplomáticas con EE. UU. e implementado importantes reformas legislativas para facilitar la llegada de inversiones tras la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump en el país suramericano, que terminó con la captura, en enero pasado, de Nicolás Maduro, detenido actualmente en Nueva York.

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El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Más de 400 muertos

Rodríguez informó este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los sismos se elevó a 589 y a 2,980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"Lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas.

La líder chavista destacó igualmente que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.