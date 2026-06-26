Sheinbaum dice que Felipe VI "escuchó" y propuso colaboración sobre pueblos originarios

La presidenta de México saluda al rey Felipe VI el 25 de junio. ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que en su reunión con el rey Felipe VI expuso la importancia de los pueblos indígenas para la identidad nacional mexicana y que, tras escuchar sus planteamientos, el monarca manifestó su interés en trabajar conjuntamente en ese tema en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana.

"El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. La importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros", dijo este viernes la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana aseguró que el monarca español "escuchó" y planteó que en el encuentro iberoamericano, que se realizará en noviembre en Madrid, una de las mesas de trabajó es "justamente sobre pueblos originarios, sobre pueblos indígenas".

Encuentro histórico tras tensiones diplomáticas

En la víspera de la llegada del monarca, Sheinbaum, afirmó que mantendría una reunión "cordial" con el rey Felipe VI durante su visita al país y consideró que existe una nueva disposición para fortalecer el diálogo bilateral, tras varios años de tensiones diplomáticas derivadas de la petición mexicana de que España reconociera los abusos cometidos durante la Conquista.

"Mañana va a ser una reunión cordial. Vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

El encuentro entre ambos puso en paréntesis disputas recientes sobre reclamos de líderes México a España por la conquista del territorio que hoy ocupa México en la era del descubrimiento de América.

Felipe VI tiene como destino la ciudad de Guadalajara, donde dará apoyo a la selección masculina de fútbol de España, que disputa hoy un partido clave contra Uruguay.