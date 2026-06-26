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América Latina

Tres españoles muertos y 99 no localizados en Venezuela, último balance de Exteriores

El Gobierno de Venezuela ha elevado ya a 235 el número de víctimas mortales y a 4,300 el de los heridos

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    Tres españoles muertos y 99 no localizados en Venezuela, último balance de Exteriores
    Edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela. (EFE)

    El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, informó este viernes de que el último balance de los terremotos que han sacudido Venezuela incluye a tres ciudadanos españoles fallecidos y eleva a 99 la cifra de españoles no localizados.

    También hay cuatro españoles localizados, pero que se encuentran bajo los escombros, y los equipos de rescate están trabajando para poder acceder a ellos, explicó Albares en un audio remitido a los medios en el que traslada sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

    El Gobierno de Venezuela ha elevado ya a 235 el número de víctimas mortales y a 4,300 el de los heridos.

    Según apuntó Albares, se prevé repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentra bloqueado en Venezuela en el avión militar que ya ha aterrizado en el país con personal y material de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de rescate de la Comunidad de Madrid.

    Trabajan en localizar a todos los españoles

    Albares subrayó que la embajada de España en Caracas, el consulado y la unidad de emergencia consular en el Ministerio siguen "plenamente volcados" en localizar y apoyar a todos los españoles y hace un llamamiento a los que no estuvieran censados en el consulado y que se encuentren en tránsito en Venezuela por turismo, trabajo u otros motivos a contactar con esos organismos.

    RELACIONADAS

    Exteriores indicó que las líneas de emergencia consular están operativas y se pueden consultar en web y redes sociales del Ministerio y de la embajada en Caracas.

    • La Aecid ha movilizado ya un paquete inicial de un millón de euros a través de la Federación Internacional de Cruz Roja para atender las necesidades más inmediatas tras los terremotos.

    Recordó el ministro que España contribuye también a los fondos de respuesta de emergencias de la citada Federación Internacional de Cruz Roja y de la Oficina de emergencias de Naciones Unidas, que han movilizado para Venezuela dos millones de francos suizos (más de dos millones de euros) y 15 millones de dólares (unos 13 millones de euros), respectivamente. 

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