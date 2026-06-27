Jefe de Gabinete de Milei, renuncia tras meses de escándalos de corrupción

Manuel Adorni, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei y una de las figuras más cercanas al presidente, anunció este sábado su renuncia tras cuatro meses de escándalo por las acusaciones de corrupción en su contra que han derivado en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Qué motivó la renuncia de Adorni?

"Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mi y a mi familia", expresó Adorni en una extensa carta dirigida a Milei, publicada en su cuenta de la red social X.

Adorni está envuelto en un creciente escándalo desde marzo pasado, cuando se revelaron una serie de gastos suntuosos y no declarados que derivaron en una investigación judicial que puso su patrimonio bajo la lupa de la Justicia.

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Detalles sobre las acusaciones

"Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre.

Por desgracia, no todos quieren lo que nosotros queremos señor presidente", escribió Adorni, quien afirmó que lo han "tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción" sobre sus espaldas.

Adorni admitió el pasado 10 de junio que ocultó alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y dijo que esos fondos correspondían a ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de su trabajo en el sector privado.

En medio de los intentos de la oposición de citar al Congreso a Adornii para someterle a una interpelación con vistas a una posible moción de censura, Milei relevó a Adorni de sus funciones de portavoz presidencial, que desempeñaba en paralelo a su rol de jefe de Gabinete.

El mismo viernes, más temprano, Adorni quedó en el centro de una nueva polémica después de que transcendieran supuestas compras de equipamiento para videojuegos desde su cuenta personal de Mercado Libre utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo su órbita en la estructura de la Vocería Presidencial.

Hasta este sábado, Milei se ha empeñado en defender a Adorni y sostenerle en el cargo, pese a que el creciente escándalo trajo consigo una caída en la imagen del Gobierno, peleas internas y una cierta parálisis en el Gabinete ministerial.

"Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones", concluyó Adorni en el escrito. EFE