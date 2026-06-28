Un hombre y su hijo adolescente, rescatados casi cuatro días después de los terremotos en Venezuela

Una persona señala una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Un hombre y su hijo fueron rescatados en La Guaira el domingo de entre los escombros por rescatistas internacionales, a casi cuatro días del doble sismo que golpeó con fuerza Venezuela y ha dejado casi 1,500 muertos, constataron periodistas de AFP.

Visiblemente cansados y aún en estado de shock, el padre y el menor fueron extraídos de un amasijo de cemento y otros materiales por rescatistas franceses y estadounidenses, en una zona playera de Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas.

Dos potentes sismos azotaron Venezuela el miércoles que dejaron devastación y muerte, especialmente en esta zona vecina de Caracas.

El rescate milagroso de un bebé

Dos días antes, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera, un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado y su madre también fue socorrida con vida.

Un video obtenido por la AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

Las imágenes muestran que pasan el bebé con cuidado, envuelto en una manta, de una persona a otra antes de limpiarlo suavemente con pañuelos, según muestra el video.

Al menos 189 edificios sufrieron colapso total

Al menos 189 edificios colapsaron totalmente en Venezuela por el doble terremoto que impactó el miércoles al país, informó el domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"Hay 774 edificios colapsados, 189 con colapso total", dijo Rodríguez al presentar el último balance de daños por los violentos sismos que dejaron una amplia destrucción especialmente en La Guaira, una ciudad vecina de Caracas y de casi medio millón de habitantes, que quedó devastada.

Naciones Unidas calcula que hay unos 50,000 desaparecidos.

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