La Comisión Europea destinará 5 millones de euros para ayuda humanitaria en Venezuela

Una persona transita frente a un edificio destruido por los terremotos en Catia La Mar, Venezuela. ( EFE/ HENRY CHIRINOS )

La Comisión Europea anunció este lunes que destinará cinco millones de euros en ayuda humanitaria a Venezuela y enviará al país un avión con 50 toneladas de material para proveer refugio y asistencia médica a los afectados por los dos terremotos, que dejan ya al menos 1,450 personas fallecidas y 3,150 heridos.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario explicó que el vuelo saldrá en los próximos días desde Copenhague con material de refugio, equipos de saneamiento de agua y material educativo, mientras que los cinco millones de euros se dedicarán a asistencia médica además de a refugio para los afectados.

"La UE sigue comprometida con ayudar al pueblo venezolano. Esta financiación y recursos adicionales proveerán muy necesaria ayuda a familias que han perdido sus casas, pacientes que necesitan atención médica o niños cuyas escuelas han sufrido daños", dijo la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en el comunicado.

Doce países parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil, incluyendo España, han enviado equipos de rescate, personal médico y apoyo a nivel de telecomunicaciones, mientras que expertos técnicos españoles, austríacos, italianos, luxemburgueses, belgas, estonios y comunitarios han llegado a Venezuela durante el fin de semana para apoyar las operaciones sobre el terreno.

La Comisión Europea explicó además que su sistema de satélites Copérnico, activado horas después de los terremotos, ha permitido obtener 25 mapas y trece imágenes de varias áreas afectadas, un material en alta resolución que permite "convertir datos brutos en mapas útiles para equipos de rescate, ONG y autoridades de protección civil".

Datos oficiales

La asistencia europea tras los terremotos se suma a los 52 millones de euros que la Unión Europea ya había desembolsado este año para responder a la crisis socioeconómica en Venezuela.

El número de personas fallecidas por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela se elevó a 1,450, el de heridas a 3,150 y el de familias damnificadas a 12,721, según un reporte oficial.

Cientos de voluntarios y rescatistas continúan la búsqueda de vida en medio de los escombros, pese al intenso calor que dificulta las labores y acelera la descomposición de los cuerpos atrapados.