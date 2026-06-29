La Habana confía en la defensa del pueblo frente a la superioridad militar de EE.UU.

Personas transitan en bicitaxis por una calle este jueves, en La Habana. ( EFE )

La Habana asegura que está preparada para una posible intervención militar de Washington, confiando en que su estrategia de involucrar a toda la población compense su inferioridad tecnológica y armamentística.

Las alarmas sonaron en el Palacio de la Revolución de La Habana el 3 de enero, al conocerse la noticia de que unidades especiales de EE.UU. habían capturado a Nicolás Maduro en Caracas. Un total de 32 cubanos murieron en la operación militar.

Poco después, las autoridades de la isla comenzaron a revisar semanalmente los preparativos de defensa en distintos puntos del país, tanto con los militares profesionales como entre la población general.

El Gobierno cubano desempolvó entonces el manual, diseñado en los años 80, con el concepto de 'Guerra de todo el pueblo', una estrategia de desgaste a la vietnamita que no busca repeler una posible invasión, sino hacer humana y materialmente insostenible una ocupación estadounidense.

"Aquí no habrá ni sorpresa ni derrota", advirtió a principios de mayo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El Gobierno estadounidense, por su parte, no ha dejado de barajar la opción militar en su campaña de máxima presión contra Cuba y esgrimirla como amenaza contra La Habana, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) tienen un peso determinante en la política.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, viajó recientemente a la base militar de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, y desde allí advirtió al Gobierno cubano para que no invite "al tipo de confrontación que no solo no quieren, sino que no podrían soportar".

Capacidades reales

Más allá de la retórica, los expertos tienen pocas dudas sobre las posibilidades reales de Cuba de confrontar militarmente a EE.UU., aunque también reconocen que una invasión de la isla sería una empresa costosa y arriesgada.

"Una acción del tipo Venezuela no tendría oposición en Cuba. Venezuela tenía una tecnología militar mucho más avanzada y no prestó oposición. Pero una invasión de la isla podría complicar las cosas, podrían entrar en una guerra sucia... ¿Vale la pena?", se pregunta Siemon Wezeman, investigador del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

En entrevista con EFE, Wezeman considera que no se puede clasificar a Cuba como una nación "agresiva" en la región o "una gran amenaza" para EE.UU., y asegura que el armamento de la isla "es el equivalente en términos militares a los carros estadounidenses de los años 50 que aún funcionan en Cuba".

Asegura que el Ejército cubano en su conjunto está "anticuado" y que el grueso de su material bélico es de los años 70 y 80 del siglo pasado, y que la última entrega de armamento a Cuba documentada por su organización es de hace 22 años.

Los ejércitos de Aire y Mar de Cuba, prosigue, son "extremadamente pequeños", incomparables con las capacidades materiales, tecnológicas y humanas de EE.UU.

La situación sólo es algo mejor en Tierra. Los tanques son de "hace dos o tres generaciones", "de los que apenas la mitad puede moverse", y la infantería irregular, aunque con un gran número de efectivos, dispone sólo de armamento de pequeño calibre.

El volumen del Ejército "es un tipo de disuasión", apunta este experto, aunque reconoce que "en términos de armamento" los cubanos "no son de temer".

Aquí, resalta, sería importante evaluar la determinación de los cubanos para combatir en caso de una acción militar estadounidense. "¿Qué disposición para la guerra tienen?", cuestiona el investigador del SIPRI con respecto a los potenciales integrantes de esas milicias, que no son soldados profesionales.

En duda la compra de drones

Con respecto a los reportes que apuntaban que La Habana habría comprado 300 drones militares a Rusia e Irán, Wezeman muestra sus dudas al respecto y, ante todo, se plantea la efectividad que estos dispositivos podrían tener en un enfrentamiento con EE.UU.

Quizá algunos de esos presuntos drones podrían alcanzar la costa de Florida, especula este investigador, quien inmediatamente zanja la cuestión con las consecuencias que una operación así podría tener para La Habana porque sería "dar una razón a EE.UU. para una operación militar contra Cuba".

"Una acción así sería Pearl Harbour", dice Wezeman en referencia al ataque japonés a la gran base naval de EE.UU. en Hawai en 1941 y a la subsiguiente entrada de Washington en la II Guerra Mundial.