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Se elevan a 60 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos

Los sismos en Venezuela han dejado un saldo trágico de al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos

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    Se elevan a 60 los portugueses muertos en Venezuela tras los terremotos
    Los dos sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno de Portugal informó este lunes de que el número de portugueses fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 60, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 87 siguen desaparecidos.

    • Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que entre los desaparecidos hay 51 hombres y 36 mujeres.

    Además, las autoridades portuguesas agregaron que 53 de las 60 víctimas mortales que dejan los sismos en el país latinoamericano también tenían nacionalidad venezolana.

    Impacto humanitario

    Los dos sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

    Situación actual

    El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos

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