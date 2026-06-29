Un sismo de magnitud 4.2 sacude zona devastada por terremotos en Venezuela

Personas caminan entre escombros de edificios afectado por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). ( EFE )

Un sismo de magnitud 4.2 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1,450 muertos y 3,150 heridos, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 2.9 kilómetros y su epicentro está localizado a 10 kilómetros el este de La Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

La esperanza de encontrar gente con vida disminuía este domingo a más de 90 horas horas de los dos terremotos que el miércoles sacudieron este país sumido en una profunda crisis política y económica con segundos de diferencia.

Luego de 72 horas "la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía", dijo a la AFP en La Guaira un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato.

Un niño de 11 años fue rescatado con vida entre los escombros en la noche del sábado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/9e6463ce5d209eca192af846dc0f6f5699772af6w-e3d057a9.jpg Una persona camina entre los escombros de un edificio colapsado este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R.)

En la noche del sábado "fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela", expresó la presidenta interina Delcy Rodríguez en X, junto a un video del rescate. El sábado 33 personas fueron recuperadas vivas de los escombros, según la mandataria.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo el viernes a la AFP que el saldo de muertos puede subir y que hay más de 50,000 desaparecidos.

El balneario La Guaira, a 40km de Caracas y uno de los más afectados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se sucedieron en pocos segundos, parece una zona de guerra. Decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/4497fc204daccede3c2652f391b1aab1acedba32w-724e9b89.jpg Un rescatista colombiano junto a su perro realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). EFE (EFE/ RONALD PEÑA R)

"No nos dan las manos"

Los trabajos de rescate continúan mientras la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno.

Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio en La Guaira, contó que buscaba entre los escombros a su madre, a su esposa y a su hijo, desaparecidos tras el derrumbe de su edificio.