Guatemala duplicará su contingente militar en Haití hasta los 300 soldados

Haití sufre desde hace varios años una ola de violencia producto del auge de pandillas fuertemente armados. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este martes que el país duplicará su presencia militar en Haití, elevando el despliegue de 150 a 300 soldados, una ampliación de tropas que el Ejército guatemalteco confirmó que se encuentra actualmente en proceso.

El mandatario puso de ejemplo el despliegue en Haití como muestra de la modernización institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas de sus fuerzas de tierra, mar y aire.

"Prueba de ello es el incremento de nuestra participación en la misión de Haití, pasando de 150 a 300 soldados, reafirmando que Guatemala no solo trabaja por su propia seguridad, sino que también contribuye con responsabilidad a la estabilidad regional y a la paz mundial", afirmó Arévalo de León.

El anuncio presidencial se dio durante los actos oficiales por el 155 aniversario del Ejército de Guatemala, celebrados en la capital del país centroamericano con su tradicional desfile militar.

Presencia y misión guatemalteca

Aunque el gobernante no precisó la fecha del envío de las nuevas tropas, la portavoz de la institución armada, Pamela Figueroa, confirmó a EFE que el despliegue del personal adicional todavía no se ha ejecutado y se encuentra "en proceso".

Guatemala mantiene presencia militar activa en el país caribeño desde que a inicios de 2025 desplegara un contingente inicial para apoyar la antigua Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS).

Con este nuevo incremento, las tropas guatemaltecas se integrarán a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 para combatir estas bandas armadas y reemplazar al mandato anterior.

"Hoy, mientras Guatemala conmemora el Día del Ejército y el 155 aniversario de la Revolución de 1871, la GSF reconoce con orgullo a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas guatemaltecas que dedican sus vidas a servir y proteger a los demás. Su disciplina, profesionalismo y compromiso inquebrantable, tanto en Guatemala como aquí en Haití, reflejan los valores que representa esta misión", destacó la GSF en su cuenta de X.

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