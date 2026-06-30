Puerto Rico protesta contra la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por EE. UU. hace 10 años

Cientos de puertorriqueños se manifestaron este martes para exigir la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas.

El retumbe de los panderos de plena se entremezclaba con los cánticos de protesta de los manifestantes, que cortaron el tráfico en plena hora punta frente a la sede de la JSF en la avenida Luis Muñoz Rivera, una de las principales vías de San Juan.

En el piquete, al grito de 'El Gobierno de Puerto Rico instrumento de los ricos', 'La Junta y los ricos venden a Puerto Rico', 'De este a oeste esta lucha sigue cueste lo que cueste' o "Lucha sí, entrega no", los asistentes alzaron la voz contra la JSF.

"El pueblo de Puerto Rico ha sufrido muchísimo por culpa de esta supuesta quiebra, que si bien es cierto que el Gobierno tenía una deuda impagable, lo que han hecho es transferírsela al pueblo de Puerto Rico", aseveró a EFE Eva Prados, de la comisión ciudadana para la auditoría del crédito público.

Impacto de los recortes

Prados, también coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), una de las organizaciones que convocó la protesta 'Pa' fuera la Junta', denunció algunos de los efectos que han tenido los recortes a los presupuestos gubernamentales de Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a EE.UU.

Acuerdo con bonistas

"Ya se han cerrado más de 500 escuelas, se han desplazado más de 50.000 estudiantes, se cortó más de la mitad del presupuesto universitario, las pensiones de los trabajadores se han recortado también más de la mitad", apuntó la activista, agregando que se recortó el 50 % el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Durante la jornada, la JSF para Puerto Rico anunció que propuso un acuerdo de 3.000 millones de dólares a los bonistas de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para reducir las reclamaciones presentadas por varios acreedores y dar fin a la quiebra de la agencia.

"Sobre este acuerdo nos preocupa cómo se va a pagar, especialmente porque ya el pueblo está pagando por una de las tarifas eléctricas más caras en todo Estados Unidos, tenemos el peor sistema eléctrico, sigue habiendo muchos apagones, sigue habiendo muchos problemas en todo el sistema", subrayó Prados.

Por su parte, la JSF remarca que su propósito es proporcionar un método para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.

La JSF fue creada por el Congreso de EE.UU. para reestructurar la deuda de Puerto Rico, que ascendía a 70.000 millones de dólares, y supervisar sus finanzas públicas. A día de hoy, solo queda llegar al acuerdo respecto a la compañía eléctrica estatal.

Algunas de las organizaciones que hicieron el llamado a la protesta fueron MVC, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Coalición Sindical, Colectiva Feminista en Construcción, Democracia Socialista, Jornada Se Acabaron las Promesas y Madres Contra la Guerra

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