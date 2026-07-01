EE.UU. declina extender tratado de libre comercio con México y Canadá en su forma actual

Meses atrás se informó que el rechazo de México a una investigación laboral desafiaba el acuerdo T-MEC. ( AP )

Estados Unidos declinó este miércoles extender el tratado de libre comercio con Canadá y México (T-MEC) en su formato actual, y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios.

Si el tratado hubiera sido renovado este miércoles se habría prolongado 16 años. Mientras continúen las negociaciones, se renovará anualmente, a menos que una de las tres partes lo denuncie formalmente.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual", declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en un comunicado tras una reunión por videoconferencia con sus homólogos.

"Estados Unidos seguirá trabajando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales con estos países", añadió.

El Acuerdo seguirá vigente "hasta que se resuelvan esos asuntos o hasta la terminación del propio Acuerdo", indicó Washington.

A principios de mes, el presidente Donald Trump había afirmado que no contemplaba renovar el pacto tal como está, a pesar de que nació por presión suya en 2020.

Trump declaró que Estados Unidos "no necesita nada" ni de Canadá ni de México, y que esos países, con los que construyó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, necesitan en cambio "muchas cosas" de su país.

Una nueva ronda de negociaciones está prevista entre Estados Unidos y México para el 20 de julio, sin que se haya anunciado ninguna nueva fecha para las conversaciones con Canadá.

Estados Unidos optó por canales bilaterales, con cada uno de los socios, en lugar de una mesa trilateral, cuando decidió renegociar el anterior tratado de libre comercio de América del Norte y transformarlo en el actual T-MEC.

Optimismo mexicano

La presidenta mexicana, Claudia Shienbaum, quiso mostrarse optimista en México antes del anuncio oficial estadounidense.

Denunciar totalmente el T-MEDC necesitaría el aval del Congreso de Estados Unidos, dijo.

"No es que hoy se vaya a acabar el tratado, ni mucho menos", indicó a periodistas este miércoles.

"En cualquier momento (...) si las tres partes se ponen de acuerdo" se puede prolongar otros 16 años, añadió su secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas que los déficits comerciales de Estados Unidos eran una preocupación clave, junto con las oportunidades de acceso a los mercados de Canadá y México.

El funcionario señaló tensiones en áreas como los productos lácteos y el maíz.

Ese funcionario indicó que los países no deberían esperar diez años para cerrar sus diferencias.

"Creo que necesitamos llegar a una conclusión rápidamente, si es posible", explicó.

"No hay una diferencia que yo identifique sustantiva o suficiente como para que no la podamos resolver", aseguró Ebrard.

Ebrard explicó que en 2025, Washington tenía 54 temas pendientes y en este año son 14. "Nos vamos a ver cada año hasta que se resuelvan porque es como está diseñado" el tratado, añadió.

Trump se ha mostrado cauto sobre el futuro de este acuerdo tras la firma de pactos comerciales recíprocos con otros países latinoamericanos en diciembre del año pasado.

Esos acuerdos aplican reglas comerciales estrictamente iguales entre los socios.

El T-MEC cubre un mercado de cerca de 2 billones de dólares (datos de 2024) y más de 510 millones de consumidores.

El presidente del American Automotive Policy Council, Matt Blunt, subrayó el miércoles que "la integración económica norteamericana permite enormes ventajas competitivas para la región".

Pero Brian Bryant, del gremio de la industria aeronáutica estadounidense, afirmó que el T-MEC "no debería simplemente prorrogarse tal como está".