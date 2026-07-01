Un operativo de rescate por los terremotos en Venezuela supera las 48 horas

Personal médico y rescatistas realizan el rescate de Hernán Gil tras los terremotos de la semana pasada, en Caracas (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

Un grupo de 100 rescatistas lleva más de 48 horas trabajando para sacar a Hernán Gil, un venezolano que lleva casi una semana bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira en Venezuela, después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

"El problema -para sacarlo- es por la seguridad de él, Hernán está en el sótano, hay mucha carga de materiales, es una operación muy sensible por eso", dijo a EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

Gil está siendo hidratado y el equipo de rescate está en constante comunicación con él, pasándole también medicación.

"Estamos muy cerca pero necesitamos máxima seguridad, estamos trabajando despacio. Tenemos que llegar más cerca para que sea seguro sacarlo sin comprometerlo a él ni a nosotros", explicó el rescatista.

Posibles riesgos

El grupo, en el que también participan chilenos y estadounidenses, no tiene claro cuánto más puede demorar el operativo porque mientras más se acercan a él, más riesgo hay y un mayor equipo se necesita, según de relatan.

"Es difícil saber cuánto tiempo, ahora estamos trabajando con un escáner sónico", dijo.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita que fue su escudo de protección.

Su esposa Gusbimar González ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, horas después de los terremotos.

"Lo que si me dicen es que está un poco difícil el acceso hacia él y que están tratando de quitar los escombros con herramientas manuales porque no pueden meter máquinas ya que el edificio está muy afectado", dijo a EFE el lunes la esposa.

Tras los terremotos de hace un semana, a Venezuela han llegado 3,660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y un apoyo de 51 delegaciones internacionales, según el Gobierno.

En su último balance, El Ejecutivo indicó que unas 6,461 personas han sido rescatadas y al menos 1.943 han fallecido, mientras que 10,571 resultaron heridas.