Trinidad y Tobago revitaliza su industria petrolera con exploración en aguas profundas

Derrame de petróleo en Trinidad y Tobago. ( FUENTE EXTERNA )

Trinidad y Tobago está entrando en una nueva fase de su industria petrolera, que tiene 118 años de historia, pasando de la explotación de yacimientos de petróleo y gas en declive a la exploración en aguas profundas.

El ministro trinitense de Energía, Roodal Moonilal, afirmó este miércoles que la inversión en el sector energético ha aumentado en 1,000 millones de dólares anuales desde 2025, y se espera que continué en el mismo camino hasta 2027.

Durante su intervención en el Simposio de Energía de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, celebrado en el sur de Trinidad, Moonilal señaló que el crecimiento futuro del país dependerá del desarrollo de los recursos marinos fronterizos.

"Tras 118 años, los recursos más accesibles ya se han explotado en gran medida. Tenemos oportunidades de exploración en aguas profundas", declaró.

El titular de Energía indicó que el gasto estimado en el sector energético promediará 2,700 millones de dólares anuales durante el periodo 2025-2027, frente a los US$1,700 millones anuales de los tres años anteriores.

También explicó que la exploración en aguas profundas se llevará a cabo con empresas conjuntas entre bpTT y Shell, en los bloques 25a, 25b y 27, frente a la costa este de Trinidad; y entre Exxon y Oxy en el bloque TTUD-1.

Al respecto, citó la asociación entre bpTT y EOG en los proyectos Mento y Coconut, en la cuenca Columbus, al sur de Trinidad, como ejemplo de la exploración continua en yacimientos marinos más profundos.

Moonilal indicó que el Gobierno trinitense también está impulsando proyectos de gas transfronterizos con Venezuela para compensar la disminución de la producción nacional.

Las previsiones de producción no incluyen el gas de los campos fronterizos Manakin-Coquina, Loran y Dragon que, según el ministro, "tienen el potencial de aumentar significativamente el suministro nacional de gas".

Relación con Shell

Venezuela otorgó el pasado 11 de junio a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

"Dados los beneficios para todas las partes involucradas, es probable que estos acuerdos se conviertan en la norma en el futuro", aseguró el titular de Energía trinitense.

Moonilal también confirmó que la visita prevista de una delegación gubernamental a Venezuela para tratar temas relacionados con los recursos transfronterizos de petróleo y gas se pospuso tras los terremotos que azotaron el país vecino.

El mes pasado, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, anunció que la delegación viajaría a Venezuela para asegurar que Trinidad y Tobago obtuviera la parte que le corresponde de los recursos de hidrocarburos transfronterizos.