Kast pide a su bloque enfocarse en "urgencias" tras fallido juicio político a exministro

El presidente de Chile, José Antonio Kast, pidió este jueves a los partidos oficialistas poner el foco en las "urgencias" del país, luego de las diferencias surgidas dentro de la coalición durante la tramitación del juicio político a Nicolás Grau, quien fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Gabriel Boric.

"Lo que hago es un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos, principalmente son en temas de seguridad y en temas de empleo", dijo el mandatario en el cierre de su visita oficial a Uruguay.

El Senado chileno rechazó este martes por un amplio margen la acusación constitucional contra Grau por supuestas inconsistencias en cálculos fiscales, que fue impulsado por los ultraderechistas Partido Nacional Libertario y Partido Republicano, fundado por Kast.

Varios senadores de Chile Vamos, el bloque de la derecha tradicional con la que gobierna Kast, votaron en contra de condenar a Grau, que también fue ministro de Economía durante la Administración anterior (2022-2026).

Llamado a la unidad

El líder ultraconservador convocó a una reunión en La Moneda (sede de Gobierno) este viernes a los presidentes de los partidos oficialistas con la intención de destrabar las pugnas surgidas.

Kast indicó que "los debates políticos muchas veces nos desvían del eje principal" y que en este momento se encuentran "en la etapa de reconstruir nuestra nación".

"Lo que espero es abrir una mesa de diálogo, respetando la originalidad de cada partido político, pero siempre poniendo el foco en las urgencias", añadió.

La votación de la acusación constitucional tuvo lugar en plena tramitación de la megarreforma impulsada por Kast, un polémico paquete de medidas que no tiene asegurada su aprobación en el Senado, al no existir una mayoría clara, y que contempla rebajas de impuestos a grandes empresas e invariabilidad tributaria a 25 años, entre otras medidas.