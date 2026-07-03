Ecuador envía a Venezuela un cuarto vuelo cargado con ocho toneladas de ayuda humanitaria

Un integrante del Ejército y rescatistas participan en el operativo de rescate de un menor de 9 años, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). ( FUENTE EXTERNA )

Ecuador envió este viernes un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, cargado con ocho toneladas, que se suma a los otros tres enviados en la última semana al territorio venezolano, tras los terremotos que dejan hasta el momento 2.645 muertos y 12.666 heridos, además de enormes daños materiales.

Este nuevo vuelo hacia Venezuela se realizó en el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que partió en la mañana de hoy desde la Base Aérea de Latacunga, a unos 70 kilómetros al sur de la capital Quito, de acuerdo a la información difundida por la Secretaría de Gestión de Riesgos del Gobierno ecuatoriano.

Allí, también en el mismo avión, retornaron a su país los bomberos ecuatorianos que se habían trasladado a Venezuela para reforzar las tareas de búsqueda y rescate de personas que permanecían con vida bajo los escombros.

El equipo logró rescatar con vida a Marlene, de 80 años y a Carlos de 12, y volvió tras siete días de labor humanitaria en las zonas afectadas en el estado La Guaira, por los terremotos del pasado 24 de junio.

Desde el inicio de la emergencia, Ecuador ha enviado más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

En los vuelos de regreso han retornado repatriados hasta el momento 18 ecuatorianos afectados por los sismos. El Gobierno no ha informado de connacionales fallecidos o desaparecidos.

Atención consular en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores también envió este viernes a Venezuela un equipo de sus funcionarios para reforzar durante treinta días la atención y protección de los ciudadanos ecuatorianos residentes en ese país tras los terremotos, pues hasta el momento no ha restablecido las relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano.

Los funcionarios prestarán servicios desde la Sección de Intereses de Ecuador en Caracas, donde realizarán las gestiones necesarias para poner operativa la oficina y restablecer la prestación de servicios consulares.

La atención incluirá la emisión de pasaportes ordinarios y de emergencia, inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción, actuaciones notariales, asistencia consular y coordinación de retornos asistidos, de acuerdo con la normativa vigente.

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