×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
victoria Keiko Fujimori
victoria Keiko Fujimori

Lula felicita a Fujimori y se dice listo para trabajar juntos por la integración bilateral

Lula le deseó total éxito en la conducción de su mandato y en la tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó este viernes a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y se dijo listo para trabajar con la presidenta electa por la integración entre los dos países y de toda Suramérica.

    "Estamos listos para avanzar en una agenda bilateral ambiciosa, centrada en la ampliación del comercio y de las inversiones, en la integración de la infraestructura logística y digital, en la superación del hambre y la pobreza, en la protección de la Amazonía y en combate al crimen organizado trasnacional", afirmó el líder progresista brasileño en un mensaje publicado en sus redes sociales.

    Lula justificó su intención de trabajar junto a otra líder derechista en Suramérica por considerar a Perú como un "país hermano" con el que Brasil comparte una extensa frontera y profundos lazos humanos.

    RELACIONADAS

    "Cuente con Brasil para que construyamos juntos una Suramérica más próspera, integrada, democrática y soberana", agregó el jefe de Estado de Brasil en su mensaje.

    • Además de felicitar a la presidenta electa, Lula le deseó total éxito en la conducción de su mandato y en la tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo.

    Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

    Su victoria se une a las recientes de otros líderes derechistas que le han dado un giro ideológico a Suramérica, como la del ecuatoriano Daniel Novoa, la del chileno José Antonio Kast, la del boliviano Rodrigo Paz y, más recientemente, la del colombiano Abelardo de la Espriella.

    Con gobiernos de derecha o de centro-derecha también en Argentina (Javier Milei) y Paraguay (Santiago Peña) y, sin tener en cuenta a Venezuela por su situación excepcional, Brasil y Uruguay se quedaron como los dos únicos países de Suramérica con mandatarios progresistas.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 