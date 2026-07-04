Suben a 2,954 los fallecidos y a 16,592 los heridos por los terremotos en Venezuela

Personas caminan frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). ( EFE/ RAÚL MARTÍNEZ )

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2,954, mientras que la de heridos se elevó a 16,592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Daños en infraestructuras

Venezuela evalúa los daños causados en las infraestructuras del país mientras intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros cuando se cumplen diez días de los devastadores terremotos, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.