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terremotos en Venezuela
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Suben a 34 los españoles fallecidos en terremotos en Venezuela y 140 siguen desaparecidos

Según fuentes oficiales 11 personas españolas están localizadas bajo los escombros tras los dos potentes sismos

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    Suben a 34 los españoles fallecidos en terremotos en Venezuela y 140 siguen desaparecidos
    Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona un afectada por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela). (EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ)

    Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que se habían contabilizado hasta el viernes, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, informaron este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

    Según el ministerio, 11 personas españolas están localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que causaron al menos 2,645 muertos y 12,666 heridos, de acuerdo con el último balance del Gobierno venezolano.

    Líneas de emergencia

    Las fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.

    • Además de los fallecidos, heridos y desaparecidos, unas 15,050 personas se quedaron sin vivienda y 86,117 familias han sido atendidas.

    Un total de 885 edificios se vieron afectados y 189 de ellos colapsaron totalmente.

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