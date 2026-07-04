Una niña muerta y centenares de personas afectadas por las lluvias en Panamá

Desde el viernes, Changuinola fue azotada por intensas lluvias que provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de socorro de Panamá hallaron este sábado el cuerpo sin vida de una niña de 12 años que quedó sepultada por un deslizamiento de tierra en la provincia occidental de Bocas del Toro, la más castigada por las fuertes lluvias que se han registrado en el país en las últimas horas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó en sus redes sociales que la niña fue ubicada "sin signos vitales" y se "encontraba junto a su perro, luego de haber quedado atrapada tras un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector de Finca 4, Bambú, en el distrito de Changuinola".

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Desde el viernes, Changuinola, situado a unos 600 kilómetros de la capital panameña, estaba siendo azotada por lluvias torrenciales que provocaron situaciones de emergencias, como deslizamientos de tierras y caída de árboles, indicó el Sinaproc.

Situación actual

En esa región occidental de Panamá, signada por la pobreza y habitada mayoritariamente por indígenas, se habilitaron cinco escuelas y un centro comunal como albergues en los que se encuentran más de 430 personas, según cifras divulgadas por la prensa local.

Las lluvias también azotaron esta madrugada a la capital de Panamá, donde las autoridades de socorro reportaron caída de árboles, del tendido eléctrico y desprendimiento de algunos techos en zonas del populoso distrito de San Miguelito.