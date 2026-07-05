Machado aparece en una misa en Panamá y dice que los venezolanos están unidos en el dolor

Fotografía cedida por Comando Con Venezuela de la líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz María Corina Machado abrazando a una joven durante la celebración de una eucaristía este domingo en Ciudad de Panamá (Panamá). ( EFE )

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este domingo en la Ciudad de Panamá que el dolor por el potente doblete sísmico que asoló el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejando miles de muertos y desaparecidos "ha unido" a los venezolanos, y expresó su fe en que la nación se levantará "con más fuerza que nunca".

Machado asistió a la homilía dominical oficiada por el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, en la catedral Santa María La Antigua, situada en el Casco Antiguo, acompañada de la expresidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004).

"Hoy es momento en que nos estamos encontrando en un profundo dolor, pero también en la fe de que Venezuela se levantará y lo único que quiero decir hoy es el agradecimiento al pueblo de Panamá, a cada uno de ustedes por cómo nos han acogido. Venezuela se va a levantar con más fuerza que nunca, este dolor nos ha unido, nos ha fundido", se limitó a declarar la líder política a su salida de la misa.

Machado difundió el pasado 29 de junio un video en el que aseguró encontrarse en Panamá tras ver frustrada su intención de regresar a Venezuela, lo que impidió el Gobierno venezolano cerrando el espacio aéreo, según denunció.

Primera aparición pública

Este domingo ha sido su primera aparición pública en el país centroamericano, sin anuncio previo, desde la difusión de dicho video.

Durante la misa, dedicada a las víctimas de los terremotos, el arzobispo Ulloa saludó "con respeto y cercanía" a Machado, y le aseguró su "oración para que el Señor la ilumine, la fortalezca y la sostenga en la responsabilidad que ha asumido al servicio de su pueblo".

"Hoy nuestra oración abraza igualmente a quienes sufren las consecuencias del terremoto", dijo Ulloa, que pidió "gestos concretos" de solidaridad hacia los venezolanos afectados por los sismos.

Ello a través de "las colectas que realizaremos este domingo en todas las iglesias" de Panamá, las cuales "serán canalizadas a través de Cáritas Nacional Panamá, en comunión con Cáritas Venezuela, para que esa ayuda llegue con transparencia y prontitud a quienes más la necesitan".

El Gobierno venezolano ha cifrado en al menos 2,954 los muertos por sismos, que afectaron especialmente a La Guaira, la zona costera cercana a Caracas, la capital, con el derrumbe de decenas de edificios el 24 de junio, un día de asueto nacional por lo que familias enteras estaban en sus casas.