Delcy Rodríguez demanda al empresario español que la acusa de entregarle un sobre de PDVSA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa. ( EFE/ IVÁN CÁRDENAS )

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha interpuesto una demanda de conciliación al comisionista español Víctor de Aldama.

Rodríguez hizo esto para que Aldama se retracte de sus afirmaciones de que fue ella quien le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al partido español PSOE y a la Internacional Socialista.

Según adelantó este lunes el periódico El Mundo y confirmaron a EFE fuentes del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que es el que ha interpuesto la demanda en representación de la presidenta venezolana, el acto de conciliación, paso previo para la interposición de una querella, se ha señalado para el 16 de julio en los juzgados de Madrid y al mismo solo es necesario que comparezcan los respectivos abogados que representan a Delcy Rodríguez y Aldama.

De negarse Aldama a retractarse de sus manifestaciones, Delcy Rodríguez decidirá si finalmente interpone una querella contra el comisionista tras haber dado este primer paso, según las citadas fuentes.

Aldama entregó el citado sobre el pasado mes de marzo ante el juez Ismael Moreno, que investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo en el PSOE.

En concreto, los realizados de 2017 a 2024 a sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido ante la posibilidad de que algunos de ellos, como los percibidos por el exministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, sean constitutivos de un delito de blanqueo o fruto de una presunta financiación irregular.

Otras declaraciones

El comisionista ya había aludido en numerosas ocasiones en los medios a la existencia de ese sobre que, según la instrucción del llamado caso Koldo, custodiaba su socio Luis Alberto Escolano.

La primera vez que habló de este asunto en sede judicial fue el pasado mes de febrero a preguntas del fiscal durante su declaración como imputado por el fraude del IVA en hidrocarburos de la empresa Villafuel, lo que derivó en que el juez Ismael Moreno se lo requeriría para dicha investigación.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso hidrocarburos se hacía referencia a la imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó supuestamente a Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO también consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero.