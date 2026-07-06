Venezuela intenta volver a la normalidad; avanza retiro de escombros en La Guaira

Tras los sismos del 24 de junio, 856 edificios fueron afectados y 190 colapsaron. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Doce días después de los devastadores terremotos del 24 de junio, Venezuela intenta retomar a la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados, mientras en el estado costero de La Guaira y otras de las regiones más afectadas los equipos de rescates y seguridad avanzan con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque en Caracas y en algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las clases.

La Guaira, el epicentro del desastre, tiene muchas calles desoladas, aunque con más presencia de máquinas y camiones para la retirada de escombros, según pudo constatar EFE.

Durante las primeras horas del día, el tráfico fluía y no se observaba mayor presencia de familiares alrededor de los edificios desplomados. El clima permanecía nublado y las fallas en los servicios de telecomunicaciones persisten.

Detrás de la normalidad

En Caracas, en los barrios afectados también se avanzaba con la remoción de escombros y en Altamira, de hecho, los restos de un edificio ya fueron totalmente recogidos, dejando el terreno baldío.

Los venezolanos en la ciudad capital salieron desde tempranas horas de la mañana a trabajar, mientras que algunos comienzan a evaluar las reparaciones de paredes agrietadas en sus viviendas.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio han dejado hasta el momento 3,535 fallecidos y 16,740 heridos, según el último balance del Gobierno, que no ha facilitado todavía un número oficial de desaparecidos.

Largas filas

Largas filas para recibir comida y medicinas, aumento de maquinaria para la remoción de escombros y cada vez menos operaciones de rescate de cuerpos eran las imágenes de La Guaira.

La mayoría de los comercios se mantenían cerrados, mientras cientos de personas se aglomeran en un centro de acopio del Ministerio de Minas y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para recoger una bolsa con arroz, atún y agua.

Un funcionario de la cartera de Estado que no se quiso identificar dijo a EFE que solo el pasado domingo atendieron a 1,400 personas y ya durante la mañana de ayer recibieron a unas 400.

Los más de 3,000 rescatistas internacionales, coordinados por la ONU, empezaron su fase de retirada durante el fin de semana ante las pocas probabilidades de encontrar gente con vida bajo los escombros. Sin embargo, familiares no pierden la esperanza de encontrar gente con vida, a pesar de que la última persona rescatada fue el 2 de julio.

Médicos dominicanos

El Equipo Médico de Emergencia (EMT) de la República Dominicana desplegado en Venezuela atiende hasta 200 pacientes al día en zonas afectadas, así lo informó ayer el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Venezuela solicita respaldo del PNUD Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa por los devastadores terremotos, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según las autoridades venezolanas, 17,345 personas perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios. Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados. La mandataria también pidió el apoyo del PNUD para el impulso de programas educativos, así como de "formación laboral y empleo para las comunidades afectadas".