Los terremotos de Venezuela transforman la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad

Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han alterado geológicamente partes de la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante fuertes seísmos. ( EFE/ANDREA DE SILVA )

Los devastadores terremotos registrados en Venezuela han alterado geológicamente partes de la costa suroeste de la vecina isla de Trinidad, donde se ha elevado el terreno y han muerto cientos de animales marinos, exponiendo la vulnerabilidad del país ante fuertes seísmos.

El geocientífico Xavier Moonan, quien realizó investigaciones de campo en las zonas afectadas, declaró a EFE que secciones de la costa de Galfa, en Cedros, se elevaron aproximadamente seis metros (20 pies) durante los potentes terremotos del pasado 24 de junio.

Los expertos han documentado cambios significativos en el área, ubicada a 11 kilómetros de Venezuela, país del que quedó separada hace unos 7,000 años debido a la subida del mar. El movimiento de fallas ha agrietado carreteras y dañado al menos una propiedad.

Un cementerio de especies marinas

"El desplazamiento ocurrió en cuestión de segundos. Cientos de animales murieron en esa playa en cuestión de segundos", explicó Moonan mientras inspeccionaba la costa.

El repentino levantamiento dejó varadas rayas, peces, cangrejos y otras especies marinas muy por encima de la nueva línea de costa, que quedó repleta de restos óseos.

El evento también ha atraído a cientos de curiosos a la remota playa, muchos en busca de pirita, comúnmente conocida como 'oro de los tontos', que se ha vuelto más accesible tras el levantamiento.

Moonan detalló que la drástica transformación no fue causada por actividad volcánica, sino que el prolongado temblor desestabilizó las laderas, provocando su deslizamiento y elevando la costa y el lecho marino adyacentes.

Los expertos, entre los que se encuentra la profesora Alexandra Gray, especializada en Geociencias en la Universidad de Trinidad y Tobago, documentaron también un desplazamiento de terreno de aproximadamente dos metros en la comunidad costera de L'Envieuse.

Temores a mayores deslizamientos de tierra y actividad volcánica

"Es solo cuestión de tiempo antes de que el agua penetre lo suficiente en el suelo y la zona continuará deslizándose", indicó Moonan, advirtiendo de que si bien la zona aún no ha sufrido un colapso importante, las continuas lluvias podrían acelerar la inestabilidad de las laderas y un mayor movimiento del terreno.

Los terremotos también han incrementado la actividad en varios volcanes de lodo en la península suroeste de Trinidad, una de las regiones tectónicamente más activas del país.

"Todos los volcanes de lodo están activos en este momento", afirmó Moonan, quien citó los volcanes de lodo de Los Iros, L'Envieuse, Balka Devi, Columbia Estate, Fullarton y San Quintin, así como en el sistema de Galfa/Cedros.

El geólogo espera que la actividad disminuya gradualmente en las próximas semanas, pero señaló que los cambios ilustran la estrecha relación entre los sistemas de fallas del suroeste de Trinidad y su red de volcanes de lodo.

Moonan también instó a las autoridades a revisar las políticas de uso del suelo y las normas de construcción en zonas geológicamente sensibles para prestar mayor atención a los riesgos geológicos antes de aprobar proyectos de construcción.

A estos temores se suma que el Centro de Investigación Sísmica ya ha advertido en numerosas ocasiones de que Trinidad y Tobago podría sufrir en el corto plazo terremotos de gran magnitud.

La respuesta humanitaria continúa expandiéndose

A la par que los geólogos evalúan las transformaciones en el terreno, las autoridades y los ciudadanos preparan alimentos, agua embotellada, productos de higiene, suministros médicos y otros artículos de ayuda para su envío a Venezuela.

La ministra de Gobierno Local, Khadijah Ameen, informó de que ya se han preparado más de mil paquetes de ayuda y alentó a la ciudadanía a contribuir económicamente a través del Fondo de Ayuda para Desastres de Venezuela del First Citizens Bank.

El vicepresidente de la Cruz Roja de Trinidad y Tobago, Edward Moodie, dijo a EFE que la organización trabajará directamente con la Embajada de Venezuela en Puerto España para coordinar la distribución de ayuda humanitaria a las comunidades afectadas.

Según el último balance del Gobierno venezolano, los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio causaron al menos 3,535 muertos y 16,740 heridos en el país.