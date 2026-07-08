Matan durante balacera jefe de célula de banda criminal de los "Chapitos" en México

El presunto criminal abatido es Cristhian Guadalupe "N" (por ley, se reservan los apellidos), apodado "Texas". ( FUENTE EXTERNA )

Un jefe de una célula de los "Chapitos", una de las facciones del poderoso cartel de Sinaloa, murió en un enfrentamiento armado con militares, informó este miércoles la secretaría de Seguridad mexicana.

Los llamados "Chapitos" son la facción encabezada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que libran una sangrienta disputa con la facción afín a Ismael "El Mayo" Zambada. Ambos capos fueron socios en el cartel de Sinaloa y están hoy presos en Estados Unidos.

El presunto criminal abatido es Cristhian Guadalupe "N" (por ley, se reservan los apellidos), apodado "Texas", indicó en X el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El individuo era jefe en la capital de Sinaloa, Culiacán, y el "principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos", detalló el funcionario.

Enfrentamiento armado

El enfrentamiento se desencadenó luego de que los militares fueran agredidos por presuntos criminales, añadió García Harfuch. También fueron detenidas cuatro personas vinculadas a la célula criminal y se decomisaron armas, granadas y drogas, entre otros equipos.

Culiacán es el principal escenario de los ajustes de cuentas entre las facciones del cartel, que dejan más de 2.000 muertos desde mediados de 2024.

La disputa estalló hace dos años luego de que Zambada fuera llevado con engaños por un hijo de Guzmán a Estados Unidos, donde fue detenido y enfrenta un juicio por narcotráfico.

Consecuencias de la disputa

Esto ha tensado las relaciones entre ambos países, pues México presume que en el traslado de Zambada estuvieron involucradas autoridades estadounidenses, lo que sería un atentado a su soberanía.

Este miércoles, la fiscalía general señaló que encontró elementos que hacen suponer que la captura del capo fue resultado de una negociación con uno de los hijos de Guzmán, encarcelado en Estados Unidos y que se volvió testigo protegido días antes del secuestro.