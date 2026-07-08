Rutte destaca la "unidad" en la cumbre de la OTAN y la acogida al liderazgo de Trump

Foto de familia durante la recepción social y cena para los Jefes de Estado y de Gobierno con sus cónyuges celebrada en el Palacio Presidencial con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía, el 7 de julio. EFE/ Casa Blanca. ( EFE )

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara fue "tremendamente exitosa" y que en ella se respiró "gran sentido de unidad" y se reconoció el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó a la cita lanzando críticas contra los aliados.

"Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte", indicó Rutte en una rueda de prensa tras la cumbre.

El encuentro de los líderes comenzó con tensión por las críticas de Trump al Reino Unido, Italia o España por considerar que no le habían respaldado para atacar Irán, o contra Dinamarca, al decir que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos.

"Solo puedo decir que lo que vi en la sala fue a 32 líderes sentados juntos con gran sentido de unidad", dijo Rutte, quien aseguró que la OTAN es un lugar en el que se pueden tener "debates acalorados" con personas "a veces defendiendo sus puntos de vista a voz en grito y otros respondiendo".

"Eso nunca me preocupa, porque al fin y al cabo somos la esencia de las democracias, eso nos hace más fuertes", recalcó.

Afinidad recuperada

Rutte se mostró confiado en el compromiso pleno de Trump con la OTAN, pero apuntó que ha habido un "motivo de irritación" para Estados Unidos: "que los europeos no pagaran lo mismo que los estadounidenses" en la Alianza.

"Ha sido una fuente de frustración para Estados Unidos desde (la época del presidente Dwight) Eisenhower, y este presidente estadounidense ha sido capaz de resolverlo, no solo consiguiendo que los europeos se comprometan a gastar lo mismo que Estados Unidos, sino también a cumplir ese compromiso", argumentó.

Así, recordó que los aliados ya dedican un 4 % de su PIB a defensa, teniendo en cuenta que el objetivo para 2035 es que lleguen a invertir el 5 %.

"Percibo ese sentimiento de unidad y eso es lo que hace que esta alianza sea tan fuerte. Fue realmente muy especial estar en esa sala y sentir esa situación; todos la sentimos, que esta Alianza está más unida que nunca. Creo que, sobre todo, es porque nos permitimos discrepar a veces y luego volver a unirnos", declaró.

Preguntado por cómo afronta críticas tan directas a aliados en presencia de Trump, el exprimer ministro neerlandés dijo que siempre sabe reconocer "cuándo hay que elogiar a alguien", y afirmó que "deberíamos elogiar a Donald Trump por el hecho de que la OTAN sea ahora mucho más fuerte".