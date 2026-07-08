Youtube bloquea video de sesión del Senado paraguayo que exhibió imágenes del Mundial

Youtubebloqueó el acceso al video de la sesión ordinaria del Senado de Paraguay celebrada este miércoles, al parecer por una reclamación de la FIFA por la difusión de contenido sobre el Mundial durante el debate que abordó, entre otros, la polémica protagonizada por la legisladora Celeste Amarilla y el futbolista francés Kylian Mbappé.

Así lo dio a conocer en X la Dirección General de Comunicación de la Cámara Alta paraguaya, y aclaró que la medida "no implica una sanción al canal institucional de la Cámara de Senadores".

La sesión fue bloqueada "por una reclamación de derechos de autor atribuida a la FIFA, conforme al aviso emitido por la propia plataforma", agregó la nota. En una búsqueda realizada por EFE, el video no estaba visible en la plataforma.

"De manera preliminar, la situación estaría relacionada con la detección automática de contenido audiovisual protegido por derechos de autor, en el marco del debate parlamentario durante la sesión de la fecha, en el que se hicieron referencias al Mundial de Fútbol y se exhibieron fragmentos audiovisuales vinculados a ese acontecimiento", agregó.

Polémica en el Senado

Por tal razón, explicó el comunicado, el equipo técnico del canal Senado TV y la Dirección General de Comunicación están verificando la reclamación, con miras a "identificar el segmento observado y adoptar las medidas que correspondan para restablecer la disponibilidad de la grabación".

Aclararon, sin embargo, que la programación y las transmisiones previstas en la agenda legislativa "continuarán desarrollándose con normalidad".

La plenaria de este miércoles estuvo marcada por el fuerte cruce entre Amarilla y Mbappé.

Amarilla encendió la polémica el pasado sábado al afirmar en sus redes sociales que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definido por un gol de penalti de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el partido.

El futbolista ripostó, en la misma red social, a la legisladora, al llamarla "mujer despreciable e indigna de su cargo".

Este miércoles, después de un debate de más de cinco horas, el Senado paraguayo condenó "las expresiones discriminatorias y racistas" de Amarilla contra Mbappé, con una resolución aprobada por mayoría, pese al apoyo que brindaron a la legisladora varios de sus colegas.

Reacciones oficiales

En el pleno, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque.

Asimismo, apuntó que se niega a referirse a su "soñada" Francia como la "tierra de Mbappé".

"Me niego a reducir esta historia, toda esa enorme Francia, todo ese enorme legado cultural, artístico, democrático, a Mbappé", afirmó.

No fue la única: la senadora Yolanda Paredes respaldó la postura de Amarilla e indicó que Mbappé fue "racista y xenofóbico" contra los jugadores paraguayos, a los que, afirmó, trató de "humillar" durante el partido.

Por el contrario, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, criticó las declaraciones de Amarilla y le recomendó transformarse en "dueña de su silencio".