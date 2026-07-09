Costa Rica decomisa 5.4 toneladas de droga y detiene a seis hombres en el Pacífico Sur

La Policía de Control de Drogas determinó que el cargamento consistía en 150 kilos de cocaína y aproximadamente 2,750 kilos de marihuana, para un total 2,900 kilos de drogas. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Costa Rica decomisaron 5.4 toneladas de droga, entre cocaína y marihuana, en dos acciones policiales en las cuales detuvo a seis sospechosos que transportaban los estupefacientes en lanchas que recorrían el Pacífico Sur del país, informó este jueves el Ministerio de Seguridad Pública.

Las identificaciones fueron posibles gracias al intercambio de información de inteligencia con la Armada de Colombia y autoridades panameñas, además de apoyo aéreo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial sur de Estados Unidos (JIATFS), que permitieron ubicar las embarcaciones en aguas del Pacífico.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, explicó que el pasado miércoles interceptaron una lancha a 145 millas náuticas (270 kilómetros) al suroeste de Golfito, en la provincia de Puntarenas, durante una operación ejecutada por oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) del Servicio Nacional de Guardacostas.

"La embarcación de 38 pies de largo, con el nombre 'Ángel del Pacífico', no portaba matrícula ni bandera y contaba con tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno y era tripulada por tres colombianos identificados como de apellidos Hidalgo, de 23 años, quien fungía como capitán; Gálvez, de 50 años, y Pertuz, de 31 años", cita el informe del ministerio.

Luego de su traslado a tierra, la Policía de Control de Drogas determinó que el cargamento consistía en 150 kilos de cocaína y aproximadamente 2,750 kilos de marihuana, para un total 2,900 kilos de drogas.

La segunda acción policial fue realizada en Bahía Ballena de Osa, en la zona sur, cuando las autoridades costarricenses detectaron una embarcación sospechosa a la que dieron persecución y detuvieron a dos ecuatorianos de apellidos Chila, de 28 años, quien fungía como capitán de la lancha, y González, de 34 años, así como un colombiano de apellido Quiñones, de 38 años.

"Se trata de una lancha tipo nauta, de 38 pies de largo y equipada con tres motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, cuyos tripulantes, al detectar la presencia policial, intentaron escapar, pero la rápida respuesta de los guardacostas permitió darles alcance, abordarlos y detenerlos", cita el reporte oficial.

Cifras y cooperación

Tras el conteo se identificó que los sospechosos transportaban 2,526 kilos de cocaína, para alcanzar un total de 5.5 toneladas de droga decomisada en ambos casos.

Según datos del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025 las autoridades decomisaron un total de 46.5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47.1 toneladas de 2020.

Costa Rica ha intensificado sus lazos de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y en marzo pasado se unió a la iniciativa regional del presidente estadounidense, Donald Trump, llamada 'Escudo de las Américas', que pretende derrotar a los carteles de la droga.