Keiko Fujimori reitera que tiene "toda la voluntad" de retomar relaciones con México

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se manifestó dispuesta a que Perú y México restablezcan sus relaciones diplomáticas. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, reiteró este jueves que de su lado, tiene "toda la intención" para retomar las relaciones con México, después de que este miércoles, la presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, dejara en vilo la reanudación de las mismas.

"De mi lado, habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", dijo Fujimori en declaraciones a periodistas tras participar en un acto en la Municipalidad de Lima, sin dar más detalles del tema.

Este miércoles, Sheinbaum afirmó que hasta ahora no ha tenido comunicación con Fujimori y no aclaró si tiene intención de retomar las relaciones diplomáticas con Perú de cara al nuevo gobierno de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que asumirá la Presidencia el 28 de julio.

Expectativas entre Keiko y Sheinbaum

"No he tenido comunicación (con Fujimori). Vamos a esperar. Recuerden que ellos rompieron relación con nosotros", declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo que la ruptura diplomática se produjo por la posición de México respecto al proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo (2020-2021), destituido y detenido tras protagonizar sin éxito un golpe de Estado, al tratar de disolver el Congreso peruano en diciembre de 2022 de manera inconstitucional.

En ese sentido, la mandataria mexicana indicó que su país se manifestó respecto a que Castillo "está preso ilegalmente", luego de haber sido condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por conspiración.

"Ese punto de vista, es nuestro punto de vista. Y tiene pruebas. No es un invento, no es que hubiera una afinidad política, no. Tiene pruebas. La cantidad de votos que se necesitaban para ello no se cumplieron en el Congreso. Es tan sencillo como eso de Perú. Esa es nuestra posición", agregó.

La mandataria insistió en que la postura mexicana fue únicamente declarativa y aseguró que no implicó acciones de otro tipo contra el Gobierno peruano.

"Pero ellos, por esa posición que nosotros tuvimos, que además es declarativa, en ningún momento representó nada más, ellos decidieron romper las relaciones con nosotros", dijo.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el mes pasado Fujimori manifestara su intención de fortalecer los vínculos con México tras ganar las elecciones.

"Hay lazos de amistad que se deben priorizar más allá de las diferencias", afirmó la líder de Fuerza Popular al referirse a la relación bilateral.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel en noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Castillo.

Desde entonces, ambos países han mantenido suspendidos sus vínculos diplomáticos, aunque continúan compartiendo espacios de integración regional como la Alianza del Pacífico.