Presidente de Perú: opinión de la ONU "modifica escenario jurídico" de indulto a Castillo

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó este viernes que la opinión de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que consideró "arbitraria" la detención del exmandatario Pedro Castillo y recomendó su liberación, "modifica el escenario jurídico" para otorgar un eventual indulto al exgobernante encarcelado.

"Ese documento viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida", declaró Balcázar a la emisora estatal Radio Nacional.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas opinó que la captura de Castillo, quien cumple una condena a 11 años y 5 meses de prisión por su fallido intento de golpe de Estado diciembre de 2022, fue "arbitraria", por lo que señaló que debería ser puesto "inmediatamente en libertad" y ofrecerle una indemnización "y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

Posición del Gobierno

Balcázar, quien el próximo 28 de julio transferirá el mando presidencial a la derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta del pasado 7 de junio en Perú, agregó que esperará una petición de los abogados de Castillo, que "tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU", según dijo.

El gobernante sostuvo que el informe del grupo de trabajo de la ONU puede fortalecer el sustento de una nueva solicitud de indulto que, según remarcó, deberá ser evaluada primero por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"Eso abonaría a su petitorio y ahí se verá, y lo estudiaremos con el ministro de Justicia. Él tendrá que analizar bien porque para eso es el asesor (del presidente para estos temas)", acotó.

Balcázar remarcó que cualquier eventual decisión durante su gestión dependerá de que se incorporen los términos del pronunciamiento de Naciones Unidas en un pedido formal de indulto.

Situación de Pedro Castillo

"Es importante y hay que analizarlo en contexto y esperar que (Castillo) formule su petitorio formalmente con este nuevo documento de la ONU", indicó.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022, minutos después de su fallido intento de golpe de Estado, en el que dio un mensaje a la nación para cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura, con tal de evitar un probable nuevo intento del Legislativo para destituirle tras aparecer indicios de corrupción que lo implicaban directamente a él.

En los últimos meses, la defensa del exgobernante ha presentado seis pedidos de indulto, que hasta el momento han sido rechazados con el argumento de que el proceso aún sigue en marcha porque ha sido apelado ante tribunales superiores.

Actualmente hay una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada, ya que pide que se aplique una atribución constitucional que permite al gobernante ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma, entre ellos a los condenados sin sentencia firme.

En un mensaje difundido este viernes en la red social X, Castillo exhortó a la justicia nacional a acatar el dictamen del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que calificó de "un hito trascendental en la lucha por la justicia", y ordenar su inmediata excarcelación.