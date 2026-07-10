México ampliará sus exportaciones de azúcar a EE. UU. tras un aumento del 512 % en la demanda

México aumentará sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos durante el próximo ciclo comercial, luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimara que importará 1.15 millones de toneladas de azúcar mexicana, un volumen 512 % mayor al previsto para el ciclo actual.

"México ha logrado que Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar mexicanos, al mercado estadounidense", informó la Presidencia de México, en un comunicado difundido este viernes.

De acuerdo con el reporte mensual del USDA sobre oferta y demanda agrícola, Estados Unidos estima que requerirá importar hasta 1,152,000 toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2027.

Negociaciones bilaterales

Según el Gobierno mexicano, el aumento podría traducirse en 4,760 millones de pesos (unos 270 millones de dólares) adicionales para 170,000 productores de caña, al aumentar el volumen de azúcar que podrá enviarse al mercado estadounidense.

La Presidencia de México atribuyó el resultado al diálogo con autoridades del vecino país desde noviembre de 2025 y afirmó que el aumento en las importaciones marca el inicio de la regularización del acceso del azúcar mexicano al mercado de EE.UU.

La nota informativa añadió que las negociaciones comenzaron tras la visita a México de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el acuerdo beneficiará tanto a los productores mexicanos como a los consumidores de ambos países.

Desde 2014, las exportaciones mexicanas de azúcar a Estados Unidos están sujetas a un acuerdo que limita los volúmenes de venta para evitar disputas comerciales entre ambas naciones.

En los últimos años, los cupos de exportación se redujeron conforme disminuyó la necesidad de importaciones de Estados Unidos, lo que limitó las ventas mexicanas a ese mercado.